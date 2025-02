ATAQUES DE ÓDIO

Bruna Biancardi comemora punição a perfil racista que xingou Mavie: ‘Menos um’

Influenciadora denuncia ataques contra filhas de Neymar e aciona advogados

Mavie, de 1 ano e 4 meses, é filha de Biancardi com Neymar, enquanto Helena, de 7 meses, nasceu do breve relacionamento do jogador com Amanda Kimberlly. A influenciadora agradeceu o apoio dos seguidores: “Conta derrubada! Obrigada, time!”.>