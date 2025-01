CELEBRIDADES

Samara Felippo relembra beijo em mulher na frente do marido e fala sobre culpa: “Fui ensinada que era errado”

Atriz, casada há 10 anos com Elidio Sanna, revelou experiência durante videocast

Durante participação no videocast Exaustas, Samara Felippo compartilhou detalhes sobre sua primeira experiência beijando uma mulher e como lidou com a culpa gerada por crenças impostas desde a infância. Casada há uma década com o humorista Elidio Sanna e vivendo uma relação aberta, a atriz contou que já beijou uma mulher na frente do marido. >