INSEGURANÇA

Namorada de Belo é assaltada no Rio e tem arma apontada para a cabeça

Rayane Figliuzzi teve carro de luxo levado por criminosos; veículo foi recuperado em comunidade, mas pertences pessoais seguem desaparecidos

A influenciadora Rayane Figliuzzi, namorada do cantor Belo, viveu momentos de pânico na tarde da última segunda-feira (27), ao ser abordada por dois criminosos armados na zona norte do Rio de Janeiro. Os assaltantes apontaram uma arma para sua cabeça enquanto ela seguia para um compromisso em um shopping da região. >

Segundo informações do "Splash UOL", Rayane estava sozinha no momento do crime. Apesar do trauma, ela não sofreu ferimentos. Os criminosos levaram seu carro, uma BMW X6, além de pertences pessoais como celular, bolsa e notebook.>