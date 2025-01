VEJA VÍDEO

Internada tratando câncer, Preta Gil ganha homenagem de Ivete e se diverte dançando 'Energia de Gostosa'

Artista está internada desde 19 de dezembro

No Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, Preta acompanhou pela TV a apresentação de Ivete no Festival de Verão e aproveitou para mostrar a recuperação, já ficando de pé e dançando, mesmo com as limitações. >