CARNAVAL

Recebida com vaias e gritos de apoio, Claudia Leitte pede paz e amor no Carnaval: 'Que Deus abençoe vocês'

Cantora foi uma das convidadas de Carlinhos Brown na abertura da folia

"Que Deus abençoe vocês e a gente vá na paz e na alegria para o maior carnaval do planeta, a festa mais popular do mundo. Que Deus nos proteja e nos dê muita paz, muito respeito e muito amor um pelo outro nessa avenida, que é isso que a gente faz de melhor. E música", disse ao se despedir do público. >

Claudinha se apresentou com um look branco com franjas, um body com recortes e um adereço na cabeça.>