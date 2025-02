FOLIA

Veja fantasia que será usada por Leo Santana nesta sexta de Carnaval

GG puxa o Bloco Nana no circuito Barra-Ondina

H Heider Sacramento

Publicado em 28 de fevereiro de 2025 às 12:02

Leo Santana Crédito: Alef Fera divulgação

Nada de mistério. O cantor Leo Santana já adiantou os looks que usará no Carnaval de 2025. Nesta sexta-feira (28), ele estará todo de rosa. O GG apostou em uma calça e um blazer aberto, com spikes nos ombros. Além disso, desfilará com uma regata branca por baixo e óculos também seguindo a linha pink.>

O tema de toda a folia será “This is Pop”. A proposta destaca a influência do universo pop na moda e no cotidiano, trazendo criações assinadas por estilistas renomados. >

“Para trazer essa linguagem para a avenida, eu e meu stylist Willian Costa convidamos fashionistas renomados para assinarem os looks, a partir do tema #ThisIsPop”, explicou Léo. O conceito visual tem direção artística de Fred Soares.>

Entre os estilistas responsáveis pelas peças estão Dario Mittmann, que já vestiu a cantora Shakira, e Juares Tenório, da Dod Alfaiataria. A marca baiana Dendezeiro, comandada por Hisan Silva e Pedro Batalha, também assina um dos figurinos. Os trajes são inspirados em games e K-pop, cinema, quadrinhos e música, explorando diferentes estéticas e texturas.>

Cada look traduz um segmento da cultura pop, desde o estilo cyberpunk, no tema de games, até uma versão estilizada do Homem-Aranha, unindo streetwear e alfaiataria. O figurino que homenageia Michael Jackson, um dos ícones do pop, também promete chamar atenção com bordados em cristais e elementos de alta costura.>

Com visuais marcantes e uma estética inovadora, Léo Santana promete levar para a avenida um espetáculo visual à altura da energia do Carnaval de Salvador. No último final de semana, o artista se apresentou fantasiado de anjo, em um dos shows da primeira semana da maratona de carnaval.>

Maratona de shows>

Léo passou por São Paulo (SP), São Luís (MA), Belém (PA), Olinda (PE) e João Pessoas (PB). Em Salvador, o gigante se apresenta nesta terça-feira (25), no Pipoco, arrastando milhares de fãs do Morro do Gato, em Ondina, até o Farol da Barra.>

Já na quinta-feira (27), inicio do Carnaval de Salvador, o artista comanda o “Arrastão do GG” no circuito Barra-Ondina, e segue para se apresentar no Camarote Brahma. Léo Santana encara uma verdadeira maratona de Carnaval, com 18 apresentações em 11 dias. A agenda inclui shows em cidades como São Paulo, Recife e Belo Horizonte, além da folia em Salvador.>

Confira a agenda completa:>

25/02: Pipoco – Salvador (BA)>

27/02: Arrastão do GG – Barra/Ondina (BA)>

27/02: Camarote Brahma – Salvador (BA)>

28/02: Bloco Nana Vem com o Gigante – Barra/Ondina (BA)>

28/02: Camarote Salvador – Salvador (BA)>

01/03: Bloco Nana Vem com o Gigante – Barra/Ondina (BA)>

01/03: Camarote Villa – Salvador (BA)>

02/03: Santa Rita do Sapucaí (MG) – Bloco do Urso>

02/03: São José do Rio Preto (SP) – OBA Festival>

03/03: Recife (PE) – Carvalheira na Ladeira>

03/03: Recife (PE) – Camarote Boa Viagem>

03/03: Salvador (BA) – Camarote Club>

04/03: Arrastão do GG – Avenida (BA)>

04/03: Pipoca do Gigante – Barra/Ondina (BA)>

05/03: Arrastão – Barra/Ondina (BA)>

07/03: Carnaporto – Porto Seguro (BA)>

08/03: Camarote Bar Brahma – São Paulo (SP)>