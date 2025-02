FAMOSOS

Noiva de Amado Batista se defende de acusação de golpe de R$ 2 milhões e de passado como acompanhante de luxo

Calita é 51 anos mais nova que o cantor

Recentemente, a jovem foi alvo de novos ataques na internet, que disseram que ela aplicou um golpe de R$ 2 milhões no cantor, além de ter tido um passado como acompanhante de luxo. Nada disso, no entanto, foi comprovado. Cansada, ela respondeu aos haters.

Com ou sem críticas, Amado Batista e Calita já têm data para subir ao altar. Os dois trocarão alianças no dia 15 de março, às 16h30, na Fazenda AB, no Mato Grosso. A fazenda é uma das maiores propriedades do cantor e está avaliada em R$ 350 milhões - tendo 35 mil hectares e uma área útil de 4.680 m².