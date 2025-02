FATURANDO ALTO!

De faxineiro a bilionário: Amado Batista tem patrimônio avaliado em R$ 1 bilhão

Cantor de 73 anos ganha R$ 120 milhões por ano com venda de gado para corte

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de fevereiro de 2025 às 15:19

Amado Batista fatura com 25 mil bois Crédito: Reprodução

A trajetória de Amado Batista passou por uma infância dura e trabalhos na roça, como faxineiro e dono de uma loja de discos antes de se tornar cantor. Hoje, o artista pode-se chamar de bilionário. Mas, apesar de ter ajudado bastante, a música não foi a única responsável pela fortuna do goiano. O mundo dos agronegócios foi o que impulsionou Amado ao patrimônio avaliado em R$ 1 bilhão.>

Aos 73 anos e noivo da miss Calita Franciele - 50 anos mais jovem -, o cantor possui três fazendas: Sol Vermelho e Buritizal, no Mato Grosso, e o Sítio Esperança, em Goiás. Elas totalizam 35 mil hectares de terra, na maioria produtiva. Para se ter ideia, nas duas primeiras, no município de Cocalinhos, o artista cria ao menos 25 mil cabeças de gado. Ele chega a faturar R$ 120 milhões com a venda dos bois para corte.>

Hoje, Amado é o cantor com a maior faixa de terra entre os sertanejos, e o tamanho de suas fazendas equivale a seis vezes a primeira Talismã do cantor Leonardo. As propriedades são cortadas por quatro rios, além de córregos e ranchos de pesca, e todas possuem maquinários modernos. Além disso, o artista construiu quatro pistas de vôo para chegar com seu jatinho em cada uma.>

Em 2022, foi divulgado que uma das fazendas de Amado teria sido vendida por R$ 350 milhões. Mas, na época, a assessoria do goiano desmentiu, e seu filho mais velho disse que ele só venderia se fosse por R$ 800 milhões. Parte dos hectares, porém, foi comprada pelo Grupo Ouro Verde, que atua na pecuária, com foco em confinamento de gado, e na produção de soja e milho em diversos estados brasileiros. Essa parte teria sido pequena, com a transação girando em torno de R$ 13 milhões em troca do uso de parte da terra.>