VIDA LUXUOSA

Viagens de luxo, passeios e voos de jatinho: os ‘mimos’ da namorada 50 anos mais jovem de Amado Batista

Calita e Amado vivem romance regado a viagens e presentes; casal vai se casar em março

Aos 23 anos, Calita Fernandes, a namorada 50 anos mais jovem do cantor Amado Batista, de 73, vive um romance regado a luxo e viagens de tirar o fôlego. Desde que assumiram o relacionamento publicamente em dezembro de 2024, o casal tem compartilhado nas redes sociais momentos de diversão e muito amor, entre passeios sofisticados e presentes especiais do amado. >

Entre as aventuras recentes, o casal curtiu juntos as belezas paradisíacas de Fernando de Noronha e compartilhou as imagens com os fãs. Na virada do ano, a comemoração foi em grande estilo, em Sorriso, Mato Grosso, onde Amado Batista se apresentou para celebrar o Réveillon. “Estou namorando e apaixonada”, disse Calita ao falar publicamente sobre o relacionamento.>