IRRITADO

Datena deixa estúdio do SBT furioso após ser vetado de cobrir queda de avião em SP

Apresentador saiu revoltado da emissora e disse que só voltaria horas depois

Ao chegar à emissora, Datena foi informado de que só poderia entrar no ar a partir das 11h, já que outro profissional, Marcão do Povo, estava fazendo a cobertura do caso para o programa "Primeiro Impacto" e não queria deixar o estúdio naquele momento. Irritado, Datena se recusou a esperar o horário e avisou que não iria dividir camarim com outro apresentador.>