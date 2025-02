TRAUMA FAMILIAR

Angelina Jolie revela dor ao lembrar de sua mãe vendo seu pai ganhar Oscar com a amante

Emocionada, a atriz contou como sua mãe presenciou o pai, Jon Voight, recebendo o Oscar de 1979 acompanhado de sua amante

H Heider Sacramento

Publicado em 7 de fevereiro de 2025 às 11:41

Angelina Jolie Crédito: Divulgação

Angelina Jolie, durante sua premiação no Santa Barbara International Film Festival 2025, compartilhou um episódio de sua infância que marcou sua relação com a família. Ao receber o Maltin Modern Master Award, a atriz revelou como sua mãe, Marcheline Bertrand, vivenciou o momento em que o pai dela, Jon Voight, foi premiado com o Oscar em 1979, estando acompanhado de sua amante. >

Jolie, que tem uma carreira marcada por altos e baixos familiares, falou sobre o ocorrido de forma profunda, mencionando que sua mãe "estava em casa, cuidando das crianças pequenas" enquanto o ex-marido, Voight, comemorava a vitória com outra mulher. "Ela estava com dois filhos pequenos, e ele, com a amante, ganhando o prêmio", contou a atriz de 49 anos.>

O relacionamento de Jon Voight e Marcheline Bertrand, que durou de 1971 a 1980, foi conturbado e envolveu traições públicas. Apesar da separação formal só ter ocorrido em 1980, os dois já viviam vidas separadas anos antes, e o casamento chegou ao fim em 1976.>

Em seu discurso, Angelina também relatou a emoção de dedicar sua vitória no Oscar de 2000, como melhor atriz coadjuvante por "Garota, Interrompida", a sua mãe, e de como foi especial para ela poder compartilhar esse triunfo com ela. "Eu liguei para minha mãe, dizendo que aquele prêmio era para ela", afirmou, visivelmente emocionada.>

A relação de Jolie com o pai, Jon Voight, sempre foi tumultuada. Após um desentendimento público em 2002, em que o ator sugeriu que sua filha precisasse de ajuda para lidar com questões psicológicas, eles se afastaram, e a atriz chegou a remover o sobrenome Voight. No entanto, pai e filha retomaram o contato em 2009.>

Além das questões familiares, os dois sempre foram conhecidos por suas posições políticas divergentes, com Jon Voight expressando publicamente seu apoio a figuras conservadoras, como Donald Trump.>