Maria Alice supera a timidez e encanta ao cantar com Zé Felipe

Dueto emocionou fãs e deixou todos curiosos sobre o futuro musical da pequena

Maria Alice, filha de Zé Felipe e Virginia Fonseca, surpreendeu ao superar sua timidez e fazer um dueto adorável com o pai nas redes sociais de sua mãe. Enquanto Zé Felipe ensaiava para um show, a pequena se uniu a ele para cantar, com direito a microfone e muito charme. >

A performance tocante aconteceu nesta quinta-feira (6), e logo gerou especulações sobre o futuro de Maria Alice no mundo da música. "Será que ela vai se apresentar ao lado de Zé Felipe nos palcos um dia?", perguntou uma fã, enquanto outros admiravam seu talento, com um seguidor dizendo: "Ela já tem o talento no sangue".>