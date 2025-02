FAMOSOS

Internada, Adriane Galisteu passa por cirurgia de urgência: 'Prejudicou o rim'

Loira estava na Europa quando se sentiu mal e teve febre alta

Internada às pressas, Adriane Galisteu atualizou seus seguidores na manhã desta sexta-feira (7) e contou que precisou fazer uma cirurgia de urgência. A apresentadora está internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após descobrir um cálculo renal.>

Adriane Galisteu também tranquilizou os fãs: “Para vocês entenderem, eu cheguei de viagem e não ia vir aqui porque eu estava me sentindo super bem. Aí eu parei aqui e os exames não correspondiam com o que eu estava sentindo, porque eu estava bem e os exames não tão bons assim. Enfim, fiz a cirurgia e estou me recuperando”, finalizou.>