ASSISTA

Deboche de Galisteu e alfinetada em Xuxa durante comercial levam internet à loucura

Loira também ridicularizou pouco tempo de tela que tele em série sobre o piloto

Fernanda Varela

Publicado em 24 de janeiro de 2025 às 13:50

Galisteu fez comercial sarcástico Crédito: Reprodução

O que era para ser um simples comercial do novo híbrido da Fiat virou um grande rebuliço na internet. Isso porque a peça publicitária, estrelada por Adriane Galisteu, tem uma nítida crítica a Xuxa e à série de Ayrton Senna, da Netflix, que colocou a última namorada do piloto como coadjuvante em sua história.>

O comercial começa com Galisteu caminhando com botas longas de cano super longos, iguais às que Xuxa usava no tempo em que comandava o Xou da Xuxa e suas paquitas. Em seguida, Adriane entra no carro e fala: "Tá surpreso? Não sei por que. Eu sou a única que tem uma relação de amor verdadeira", e começa a dirigir.>

No meio do bate-papo com o telespectador, ela pergunta se o pessoal do outro lado da tela está com pressa e debocha dizendo que ela tem apenas um minuto e meio, fazendo referência ao tempo de tela que ela recebeu no documentário sobre a vida de Senna, enquanto Xuxa teve um capítulo inteiro dedicado a seu romance com o piloto.>

No comercial, Galisteu relembra ainda que seu primeiro carro foi um Fiat Uno, presente que ganhou de Ayrton Senna. Ela tem o carro até hoje. Os dois ficaram juntos por um ano e meio, até que o piloto morreu, em 1994. Familiares dele nunca esconderam a preferência por Xuxa e chegaram a deixar Galisteu de lado no velório do astro da Fórmula 1.>

Nas redes sociais, os fãs da loira foram à loucura. "Em apenas um minuto e meio: Falou de amor verdadeiro em clara referência ao relacionamento dela com ele; Falou do 1:30 de um série que ela foi excluída; Falou do piloto sem citar nome para não pagar; Fez uma propaganda genial para a Fiat; Ganhou dinheiro de novo! Continuem família da Silva!", vibrou uma seguidora. "Quem fez esse comercial merece um aumento!", disse outra. >