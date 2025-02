FAMOSOS

Neymar é o grande motivo para Bruna Marquezine evitar Virgínia; entenda

Recentemente, influenciadora posou ao lado de camisa do craque e fez ensaio no lago da mansão dele

Fernanda Varela

Publicado em 7 de fevereiro de 2025 às 10:30

Bruna, Neymar e Virginia Crédito: Reprodução

Um dos motivos pelos quais Bruna Marquezine não tem proximidade com Virgínia Fonseca é o fato dela ser amiga de Neymar, que namorou com a atriz entre 2013 e 2018, em um relacionamento conturbado e cheio de idas e vindas.>

A amizade da influenciadora com o craque nunca foi escondida. Só nesta semana, por exemplo, ela foi à Vila Belmiro para assistir à estreia do astro pelo Santos. Ela chegou ao local de helicóptero na companhia do marido, Zé Felipe.>

Como de costume, a influencer fez muitos vídeos e fotos desse momento e posou ao lado de uma camisa de Neymar. "Rolê de hoje tá diferente. Hoje é NEYDAY, pra cimaaaaa", escreveu.>

Virginia Crédito: Reprodução

Dias depois, Virgínia fez um book fotográfico no lago da mansão de Neymar. "Quintou por cá", escreveu ela ao publicar fotos com um look estiloso na casa do jogador de futebol.>

Virginia Crédito: Reprodução

Polêmica>

Os rumores de que Bruna Marquezine não quer contato próximo com Virgínia surgiu durante a comemoração do aniversário do cantor Leonardo, em uma fazenda da família. Como ambas namoram filhos do artista, compareceram ao evento. O problema é que Bruna é super reservada, enquanto Virginia ama redes sociais e filma tudo que pode - e a atriz pediu para não ser filmada.>

Além disso, a amizade de Virginia e Neymar faz com que Bruna prefira evitar uma grande aproximação. >

Durante as comemorações, os boatos ficaram ainda mais fortes após um vídeo postado por Virginia, no qual ela aparece com Hariany Almeida, Jessika Losi e Jéssica Beatriz em uma roda de conversa. Na gravação, a influenciadora brinca: “A nossa rodinha é Jeh, Hari, Thais e Jeh. Só fofocando. Fofocando horrores, amor”. Bruna ficou de fora.>

No entanto, recentemente Maria Flor, filha de Virginia, apareceu em um vídeo dizendo que estava com saudade de Bruna Marquezine, o que indica que não há uma rivalidade, apenas falta de proximidade.>