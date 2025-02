POLÊMICA

‘Sou nazista’, diz Kanye West ao detonar brancos e judeus

Com texto em caixa alta, o cantor ofendeu brancos e judeus

H Heider Sacramento

Publicado em 7 de fevereiro de 2025 às 11:19

O cantor Kanye West Crédito: divulgação

Em meio às polêmicas com a aparição de Bianca Censori completamente nua na cerimônia do Grammy, Kanye West usou as redes sociais para fazer uma série de publicações ofensivas no X, antigo Twitter. O rapper norte-americano afirmou que era nazista, que falaria sobre Hitler e judeus quantas vezes quisesse e classificou todos os brancos como racistas. >

Com as mensagens em caixa alta, como se estivesse revoltado com alguma situação, ele fez várias declarações polêmicas. “Vamos ver se vocês devolvem esse dinheiro. Eu sou nazista, eu digo o que eu quiser”, comentou, adicionando uma série de palavrões. Ele ainda disse que ia normalizar falar sobre Hitler “do mesmo jeito que matar negros foi normalizado”. “Me chamem de Yaydolf Hitler”.>

Em seguida, Kanye escreveu: “nenhum negro rico é realmente engraçado”. “Ser engraçado é para negros falidos que querem distrair você do fato que de que eles estão falidos e tentar fazer va**** fod**** de graç”>

“Eu não preciso ou quero o apoio de celebridades. Todas as celebridades estão falidas. Falando com você não pode fazer merda, além de me fazer perder dinheiro”, declarou.>

Após as ofensas, o cantor criticou brancos e judeus. “Todas as pessoas brancas são racistas. Os judeus realmente odeiam brancos e usam os negros”, disse, adicionando que as notícias sobre brancos, negros e judeus são diferentes.>