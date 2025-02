HERDEIRO DE MILHÕES

Após se aposentar, segunda mulher mais rica do mundo passa cargo para o filho

Françoise Bettencourt Meyers deixa vice-presidência da L'Oréal após décadas de liderança na empresa

As mudanças foram oficialmente reveladas nesta quinta-feira (6), quando a L’Oréal divulgou seus resultados financeiros do quarto trimestre. As alterações acontecerão após a votação dos acionistas, prevista para abril.>

A família Bettencourt Meyers detém cerca de 35% da L'Oréal, de acordo com a Forbes. Françoise é membro do conselho da empresa desde 1997 e assumiu a vice-presidência em 2020. Ela tem dois filhos, Jean-Victor e Nicolas Meyers, que também fazem parte do conselho.>

Considerada a mulher mais rica do mundo em 2021, Françoise Bettencourt Meyers se tornou a primeira a acumular uma fortuna de US$ 100 bilhões, um marco que alcançou em 2023. Porém, nesta quinta-feira, ela ocupa a segunda posição no ranking global de bilionários da Forbes, com um patrimônio de US$ 76,1 bilhões. Alice Walton, herdeira do Walmart, superou-a, possuindo atualmente US$ 111,3 bilhões.>