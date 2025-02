SEM PAPAS NA LÍNGUA

Pastor critica igreja evangélica e cita Anitta como exemplo de respeito à religião; veja

"Cada dia que passa é um espanto na rede social, cada dia que passa é algum pastor famoso escandalizando o evangelho", disse o homem

"Posso falar um negócio para vocês? Todas as outras religiões, sem ser a evangélica, são disciplinadas. O evangelho perdeu a disciplina. Vê aí os umbandistas. Eles vão de qualquer maneira para o terreiro? Vão nada, queridos. Eles põem a roupa. Vocês viram o que Anitta postou? Vocês viram se ela foi peladinha, pegou o shortinho que ela dança e foi para dentro do terreiro? Como é que ela foi? Toda tampada, sem maquiagem, sem nada. Eles têm mais organização e disciplina que a igreja evangélica, do que o povo evangélico que se diz cristão, se diz pregador da Palavra, diz que ama Deus", disse, sem papas na língua. >

Ele seguiu a bronca nos fiéis. "Você vai na maçonaria, você vai ver todo mundo alinhado. Você vê o carro do maçom, o adesivo dele tá lá no carro. Não estou falando mal, não, estou falando porque sou observador. No seu carro tem o símbolo de onde você vai? Da igreja que você frequenta? Sabe o que é isso? Altar. Eles levantam aquilo que eles acreditam. Agora, a igreja evangélica não está nem aí, cada dia que passa é um espanto na rede social, cada dia que passa é algum pastor famoso escandalizando o evangelho. A culpa é de Deus? Não. A culpa é nossa, é da igreja brasileira, que não quer pregar a verdade porque está com medo da igreja esvaziar, do povo ir embora", seguiu.>