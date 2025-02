BEBÊ A BORDO

Lore Souza anuncia gravidez após perdas: 'Deus operou um milagre'

Influenciadora emocionou seguidores com relato sobre superação e fé

A influenciadora baiana Lore Souza, de 26 anos, emocionou seus mais de 2 milhões de seguidores ao anunciar que está grávida. O anúncio feito nesta sexta-feira (7) no Instagram já ultrapassou 150 mil curtidas em poucos minutos. “Nosso maior sonho está sendo gerado em meu ventre. Deus operou um milagre e nos deu a graça de sermos papais. ESTAMOS GRÁVIDOSSSS!”, celebrou. >

Casada há cinco anos com Júnior Fonseca, Lore relembrou os votos feitos na cerimônia de casamento ao compartilhar a notícia. “Eu disse: ‘Estou disposta a entrar nesse barco e nunca mais sair, vamos remando juntos, eu, você e Ele’. Agora, além de nós dois e do Espírito Santo, temos um bebê a bordo”, declarou, com entusiasmo.>