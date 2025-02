PRESENTE DE LUXO

Zezé Di Camargo presenteia Graciele Lacerda com apartamento de R$ 3,9 milhões

O cantor surpreendeu a esposa com imóvel de milhões em local repleto de memórias afetivas

Zezé Di Camargo proporcionou uma grande surpresa à esposa, Graciele Lacerda, ao presenteá-la com um sofisticado apartamento localizado na Enseada Azul, em Guarapari, Espírito Santo. O imóvel, que tem um valor estimado entre R$ 2,9 milhões e R$ 3,9 milhões, possui 200 m² e está em uma das áreas mais cobiçadas da região. >

Em entrevista ao colunista Pedro Permuy, da Folha de Vitória, o cantor compartilhou a motivação por trás da escolha do presente. "Eu lembrei de tantas histórias que Graciele me contou sobre os fins de semana que ela passava aqui em Guarapari com sua família e amigos. Quando vi esse apartamento, pensei: 'Se eu mostrar isso para Graciele, ela vai ficar imensamente feliz'", explicou Zezé.>