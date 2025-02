PUXANDO O CABELO

Mulheres são flagradas brigando dentro de academia famosa em Feira de Santana

Ciúmes seria o motivo das agressões

Duas mulheres foram flagradas brigando dentro de uma academia famosa em Feira de Santana, a 120 km de Salvador, na última segunda-feira (3). Um vídeo gravado por um aluno da Feira Fitness, na unidade do bairro Muchila, gravou o momento em que elas trocam ofensas e agressões físicas. É possível ver quando uma puxa o cabelo da outra. >

Quem separou a discussão foi uma funcionária da rede e outros alunos que estavam no local. No momento do vídeo, uma viatura da Polícia Militar passa pelo local e alguém pede para chamar os policiais. A briga teria sido motivada por ciúmes. >