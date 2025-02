DATA MARCADA

Lutando por reconhecimento de união estável, ex-noiva de Amado Batista se pronuncia sobre casamento do cantor

'Já superei', garantiu Layza Bittencourt nas suas redes sociais

Na tarde desta sexta-feira (07), a jornalista Jackeline Mendonça, da Record GO, confirmou que Amado Batista, de 73 anos, e Calita Franciele, de 23 anos, vão se casar. Os pombinhos ainda não se manifestaram, mas a ex-noiva do cantor já foi às redes se pronunciar. O nome dela é Layza Bittencourt, que enfrenta uma batalha judicial contra o sertanejo. >

Nos Stories do seu Instagram, a estudante de Direito esclareceu algumas dúvidas dos seguidores, após o novo casamento vir à tona. Ela viveu com Amado por 5 anos, dos 17 aos 23 anos, e busca o reconhecimento da união estável. Já a miss Calita e o cantor namoram há apenas 2 meses, mas o casamento já estaria marcado. O casal deve trocar alianças no dia 15 de março.>