MESMO HOSPITAL DE PRETA

Ary Fontoura é internado com condição delicada nas cordas vocais: 'Problema sério'

Ator precisou tratar um edema nas cordas vocais e foi hospitalizado no Sírio-Libânes, em São Paulo

Encontro com Preta Gil no hospital >

Nesta quinta-feira (06), Ary Fontoura fez uma visita surpresa no quarto de Preta Gil, internada para tratar um câncer. A cantora ficou emocionada com a surpresa do ator, que revelou estar fazendo exames de rotina quando resolveu dar uma passada no quarto dela.>