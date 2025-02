COVID-19

Grávida, apresentadora Lucilene Caetano é internada pela 2ª vez

Jornalista está à espera do quarto filho e foi diagnosticada com Covid-19

A apresentadora Lucilene Caetano está internada pela 2ª vez, dois meses após receber alta hospitalar. Grávida à espera do quarto filho, ela teve Influenza B e pneumonia bacteriana em novembro de 2024 e precisou de atendimento intensivo por 15 dias. Desta vez, a jornalista foi diagnosticada com Covid-19. >

“Estamos de volta! Só que agora na semi UTI em isolamento. Graças a Deus! Digo graças a Deus por não ser UTI mais uma vez. Dessa vez, a Covid (que nunca tive) me pegou. A internação aconteceu na quarta-feira (05/02) à noite após eu ter sintomas horríveis como muitos calafrios, pressão baixa, tosse, dor intensa pelo corpo todo, olhos ardendo, febres e dores de cabeça”, relatou ela nos Stories do Instagram.>

Ela explicou aos seguidores quando começou a sentir os sintomas. “Tinha ido ao salão fazer o cabelo e comecei a me sentir muito mal. Saí do cabeleireiro e vim direto pro hospital por desencargo de consciência. Acabei ficando internada na SEMI UTI até mesmo devido a gravidade do que tive recentemente. E agora… mais essa”, relatou.>