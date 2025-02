AMOR

Amado Batista comemora 74 anos na companhia da noiva, de 23: 'Olhar sincero'

Cantor e miss estão com data marcada para o casamento

Fernanda Varela

Publicado em 17 de fevereiro de 2025 às 22:35

Amado Batista e Calita Crédito: Reprodução

A noiva de Amado Batista, Calita Franciele, de 23 anos, parabenizou o cantor pelo seu aniversário de 74 anos, completados nesta segunda-feira (17). "Feliz aniversário a ele que trouxe a brisa mansa de um olhar sincero que chega quando a gente menos espera", escreveu a jovem numa publicação no Instagram.>

Juntos há oito meses, eles já marcaram a data do casamento, que acontecerá no dia 15 de março, em uma das fazendas do sertanejo, em Goiás.>

Ansiosa para o grande dia da união dos dois, Calita tem se empenhado em escolher a decoração, montar a lista de convidados e definir os itens do buffet. O maior desafio para ela é definir as cores da decoração do evento, mas ela já sabe que quer flores brancas. >

A jovem também pediu que a festa tivesse bastante comida. Nas redes sociais, ela chegou a brincar pedindo a opinião dos seguidores para saber o que não poderia faltar no cardápio da festa.>

Romance>

Calita e Amado Batista começaram a sair em junho de 2024, quando o avião particular do cantor passou a ser visto frequentemente em Campinápolis. O romance foi bastante criticado pela diferença de idade entre os dois, mas amigos próximos afirmam que é “amor verdadeiro”. A miss inclusive adaptou sua rotina para acompanhar o cantor em shows e viagens.>