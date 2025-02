FAMOSOS

Jojo Todynho humilha seguidora após ser chamada de feia

Mulher debochou da cantora e levou o troco

Nos stories, a cantora recentemente fez um desabafo: "Eu acreditava que se você não mexesse com ninguém, ninguém mexia com você", iniciou a cantora. "Mas não é assim, porque têm pessoas que se incomodam com sua felicidade, seu físico, sua essência, seus gostos, o que você faz e o que você deixa de fazer", reclamou.>