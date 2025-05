CURTIU?

Bia Miranda muda o visual e fãs veem semelhança com Gretchen: 'Noiva cadáver'

Influenciadora surgiu de franja nas redes após mudança no cabelo e reação dos fãs foi mista

Bia Miranda apareceu com um novo visual nesta quarta-feira (28) e não demorou para virar assunto nas redes sociais. Aos 21 anos, a ex-participante de A Fazenda publicou fotos com um aplique de franja e recebeu uma enxurrada de comentários. “A luz tá em mim, mas o brilho é natural”, escreveu na legenda.>

A transformação dividiu opiniões. Entre as comparações, uma internauta afirmou: “Igual a Gretchen”. Outro comentário dizia: “Misturinha de noiva cadáver com Momo”. Já uma seguidora foi direta: “Ficou horrível”. Outros rasgaram elogios para a moça.>

Além da mudança no cabelo, Bia também voltou a falar da saúde da filha, Maysha, que foi internada recentemente. Nas redes, ela revelou que três dias de internação na UTI custaram mais de R$ 25 mil. “É manas, bora fazer dinheiro”, escreveu ao mostrar a fatura do hospital.>

Maysha é filha de Bia com o namorado Samuel Sant'Anna, conhecido como Gato Preto. Ela também é mãe de Kaleb, fruto do relacionamento anterior com o DJ Buarque.>