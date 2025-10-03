FAMOSOS

Gretchen rebate críticas e alfineta seguidora: 'Mulheres recalcadas e frustradas não aprendem, né?'

Cantora de 66 anos falou sobre procedimentos estéticos, playback em shows e ainda deixou recado afiado para seguidora que a criticou

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 17:12

Gretchen mostra 'novo rosto' após harmonização completa Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Gretchen, de 66 anos, usou as redes sociais nesta sexta-feira (03) para conversar com os fãs em uma live e acabou chamando atenção pelas respostas afiadas às críticas que recebe sobre aparência e voz. A artista também aproveitou o momento para mencionar os profissionais responsáveis pelos procedimentos estéticos aos quais se submeteu.

Durante a transmissão, enquanto comentava a apresentação que realizou em Belém, a cantora listou alguns dos tratamentos que já fez, como harmonização facial, design de glúteo, cabelo e rejuvenescimento íntimo. Ela também citou o uso de PMMA - substância de preenchimento subcutâneo registrada pela Anvisa, mas que exige cuidados devido aos riscos que pode oferecer à saúde.

Ao relembrar o show, Gretchen afirmou que queria mostrar ao público sua performance vocal. Ela ainda defendeu o uso do playback em algumas situações, citando exemplos de artistas internacionais. “Tem momentos que não tem jeito. Quem dança muito, como eu, Anitta, Britney Spears e Madonna, precisa usar playback. Isso faz parte do show business”, declarou.

A polêmica ganhou força quando a cantora resolveu responder diretamente a uma seguidora que havia criticado sua aparência. “Raíssa, que ódio, né? Deve ser triste ter 20 e poucos anos e não chegar aos meus 66 assim. Imagino sua raiva e até entendo sua inveja”, rebateu, mencionando a jovem pelo nome.

Mais tarde, Gretchen voltou ao assunto nos stories do Instagram, reforçando sua postura: “Mulheres recalcadas e frustradas desse país, vocês não aprendem. Quanto mais falam de mim, mais eu me cuido, mais fico bonita, gostosa e cheia de energia”.

Entre provocações e desabafos, a cantora também compartilhou novidades pessoais. Atualmente em Salinas (PA), ela se prepara para renovar os votos de casamento com o saxofonista Esdras de Souza, 52, com quem está casada há cinco anos. Em conversa com a Quem, Gretchen destacou que a cerimônia é uma forma de reacender a chama da relação: “É sempre uma reafirmação do nosso amor e da escolha que fizemos de caminhar juntos, superando dificuldades e comemorando conquistas”.