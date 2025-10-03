Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Gretchen rebate críticas e alfineta seguidora: 'Mulheres recalcadas e frustradas não aprendem, né?'

Cantora de 66 anos falou sobre procedimentos estéticos, playback em shows e ainda deixou recado afiado para seguidora que a criticou

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 17:12

Gretchen mostra 'novo rosto' após harmonização completa
Gretchen mostra 'novo rosto' após harmonização completa Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Gretchen, de 66 anos, usou as redes sociais nesta sexta-feira (03) para conversar com os fãs em uma live e acabou chamando atenção pelas respostas afiadas às críticas que recebe sobre aparência e voz. A artista também aproveitou o momento para mencionar os profissionais responsáveis pelos procedimentos estéticos aos quais se submeteu.

Durante a transmissão, enquanto comentava a apresentação que realizou em Belém, a cantora listou alguns dos tratamentos que já fez, como harmonização facial, design de glúteo, cabelo e rejuvenescimento íntimo. Ela também citou o uso de PMMA - substância de preenchimento subcutâneo registrada pela Anvisa, mas que exige cuidados devido aos riscos que pode oferecer à saúde.

Leia mais

Imagem - Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' celebra cura do câncer com festa ao lado de amigos: 'Segunda vida'

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' celebra cura do câncer com festa ao lado de amigos: 'Segunda vida'

Imagem - Padre critica presença de cachorros durante missa e desabafo divide opiniões: 'Desrespeito à Eucaristia'

Padre critica presença de cachorros durante missa e desabafo divide opiniões: 'Desrespeito à Eucaristia'

Imagem - Cleo revela sonho com avô falecido que a fez voltar a usar o sobrenome de Gloria Pires

Cleo revela sonho com avô falecido que a fez voltar a usar o sobrenome de Gloria Pires

Ao relembrar o show, Gretchen afirmou que queria mostrar ao público sua performance vocal. Ela ainda defendeu o uso do playback em algumas situações, citando exemplos de artistas internacionais. “Tem momentos que não tem jeito. Quem dança muito, como eu, Anitta, Britney Spears e Madonna, precisa usar playback. Isso faz parte do show business”, declarou.

A polêmica ganhou força quando a cantora resolveu responder diretamente a uma seguidora que havia criticado sua aparência. “Raíssa, que ódio, né? Deve ser triste ter 20 e poucos anos e não chegar aos meus 66 assim. Imagino sua raiva e até entendo sua inveja”, rebateu, mencionando a jovem pelo nome.

Gretchen revela alopecia

Gretchen revela alopecia por Redes sociais
Com alopecia, Gretchen passa por transformação no visual por Reprodução/Instagram
Com alopecia, Gretchen passa por transformação no visual por Reprodução/Instagram
Com alopecia, Gretchen passa por transformação no visual por Reprodução/Instagram
Com alopecia, Gretchen passa por transformação no visual por Reprodução/Instagram
Com alopecia, Gretchen passa por transformação no visual por Reprodução/Instagram
Com alopecia, Gretchen passa por transformação no visual por Reprodução/Instagram
Com alopecia, Gretchen passa por transformação no visual por Reprodução/Instagram
Antes x Depois da transformação no visual de Gretchen por Reprodução/Instagram
Antes x Depois da transformação no visual de Gretchen por Reprodução/Instagram
Gretchen por Reprodução
Gretchen por Reprodução
1 de 12
Gretchen revela alopecia por Redes sociais

Mais tarde, Gretchen voltou ao assunto nos stories do Instagram, reforçando sua postura: “Mulheres recalcadas e frustradas desse país, vocês não aprendem. Quanto mais falam de mim, mais eu me cuido, mais fico bonita, gostosa e cheia de energia”.

Entre provocações e desabafos, a cantora também compartilhou novidades pessoais. Atualmente em Salinas (PA), ela se prepara para renovar os votos de casamento com o saxofonista Esdras de Souza, 52, com quem está casada há cinco anos. Em conversa com a Quem, Gretchen destacou que a cerimônia é uma forma de reacender a chama da relação: “É sempre uma reafirmação do nosso amor e da escolha que fizemos de caminhar juntos, superando dificuldades e comemorando conquistas”.

No feed do Instagram, a artista ainda publicou uma mensagem em tom reflexivo, aconselhando mulheres a se cercarem de pessoas que não falam mal umas das outras. Na legenda, foi direta: “Só essas farão parte do meu círculo de amizade. Tá avisado. Fica a dica”.

Leia mais

Imagem - 4 livros para presentear os pequenos no Dia das Crianças

4 livros para presentear os pequenos no Dia das Crianças

Imagem - 5 lançamentos aguardados do Disney+ em outubro de 2025

5 lançamentos aguardados do Disney+ em outubro de 2025

Imagem - 12 dicas para prevenir a perda muscular em idosos

12 dicas para prevenir a perda muscular em idosos

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Gretchen surpreende ao surgir com novo visual após alopecia: 'Me sinto poderosa'

Gretchen surpreende ao mostrar 'novo rosto' após procedimento

Gretchen faz nova harmonização facial e mostra resultado sem filtro

Gretchen revela motivo de desistência do Power Couple: 'Não compactuo mais com isso'

Laura Keller rebate Gretchen após acusação de sexo explícito em programa ao vivo

Tags:

Gretchen

Mais recentes

Imagem - Anjo da Guarda alerta 4 signos para despedidas dolorosas e separações neste 3 de outubro

Anjo da Guarda alerta 4 signos para despedidas dolorosas e separações neste 3 de outubro
Imagem - Claudia Leitte lança novo álbum: 'Amém pra quem é de amém, axé pra quem é de axé'

Claudia Leitte lança novo álbum: 'Amém pra quem é de amém, axé pra quem é de axé'
Imagem - Hungria pode demorar para se recuperar, diz médico que acompanha o rapper

Hungria pode demorar para se recuperar, diz médico que acompanha o rapper

MAIS LIDAS

Imagem - Influenciador transmite a própria morte durante escalada das mais difíceis do mundo
01

Influenciador transmite a própria morte durante escalada das mais difíceis do mundo

Imagem - Restaurant Week volta a Salvador com menus especiais a partir de R$ 59,90; confira a lista
02

Restaurant Week volta a Salvador com menus especiais a partir de R$ 59,90; confira a lista

Imagem - Veja dicas de como evitar que o esmalte descasque lavando louça ou fazendo faxina
03

Veja dicas de como evitar que o esmalte descasque lavando louça ou fazendo faxina

Imagem - Governo do Estado planeja revisão de preços do Planserv, diz Jerônimo Rodrigues
04

Governo do Estado planeja revisão de preços do Planserv, diz Jerônimo Rodrigues