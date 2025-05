REALITY SHOW

Gretchen revela motivo de desistência do Power Couple: 'Não compactuo mais com isso'

Rainha do Rebolado e Esdras de Souza deixaram do programa

Gretchen e Esdras de Souza desistiram do Power Couple. E a Rainha do Rebolado abriu o jogo sobre o motivo de ter deixado o reality show. “O que me levou a deixar o programa foram todos os embates, as brigas, os gritos e a falta de respeito das pessoas. Não compactuo mais com isso. Não sou aquela Gretchen de antigamente”, afirmou ela à Quem.>