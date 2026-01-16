Acesse sua conta
Karoline Lima, namorada de zagueiro do Flamengo, choca seguidores com foto de 12 atrás

Nas redes sociais, a influenciadora também fez uma reflexão sobre a idade

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 22:03

Antes e depois de Karoline Lima
Antes e depois de Karoline Lima

A influenciadora digital Karoline Lima, namorada do zagueiro do Flamengo, Leo Pereira usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores fotos de 12 anos atrás, quando tinha aproximadamente 18 anos, e chamou atenção pela diferença radical.

“Hoje recebi uma foto minha de 12 anos atrás, eu tinha 17, 18 anos. Acho que estou melhor hoje mesmo”, escreveu a influenciadora na legenda.

Em um storie seguinte no Instagram, uma pessoa diz Karolina está com os dentes maiores na foto, e ela diz: “era boca que faltava”, relacionando a mudança no rosto a um procedimento estético.

Antes da publicação, Karoline fez uma reflexão sobre a idade. “Hoje eu acordei chateadíssima porque eu me dei conta que esse ano eu faço 30 anos. E, gente, uma neném dessa falar que tem 30 anos, eu vou começar a mentir a minha idade”, disse.

“E eu não sei porquê, mas na minha cabeça eu tenho 27. Eu acho que é por conta da época da Covid, que a gente passou um tempo parado e, para mim, não contou, porque eu não vivi aquele tempo. Então, assim, eu acho justo a gente diminuir um pouco, porque a gente está no nosso direito. Então, 30 anos nem combina”, completou.

Tags:

Karoline Lima E léo Pereira Karoline Lima

