VOLTARAM!

Léo Pereira e Karoline Lima reatam namoro: 'Destino nos uniu'

Zagueiro havia feito declaração à ex-namorada em festa do Flamengo

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 09:15

Karoline Lima e Léo Pereira Crédito: Reprodução/Instagram

Karoline Lima e Léo Pereira são oficialmente um casal de novo. Horas após protagonizar uma cena que pareceu até um filme de romance, ao subir no palco de uma festa do Flamengo, se declarar e dar um beijão na influenciadora, o jogador confirmou que os dois retomaram o namoro. O casal compartilhou fotos aos beijos, acompanhadas de declarações apaixonadas, na noite desta sexta-feira (5).

"Eu quero você todos os dias, se o destino nos uniu é porque temos muito pra viver. TE AMO", escreveu o defensor, em uma postagem conjunta com a modelo.

A reconciliação ocorreu menos de 24 horas após o momento que reacendeu rumores da reconciliação. Durante a comemoração do Flamengo pelos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, Léo subiu no palco, pegou o microfone e se declarou para Karoline. Em vídeos que viralizaram nas redes sociais, ele aparece dizendo algo que parece ser: "Momento especial desse, não poderia não [falar] para essa pessoa especial voltar para a minha vida. Te amo".

Na sequência, o defensor desceu do palco, caminhou até a influenciadora e engatou um beijão nela, arrancando gritos e deixando a plateia ainda mais animada.

O relacionamento havia chegado ao fim em setembro. Após o anúncio, ambos apagaram fotos juntos e deixaram de se seguir nas redes. Eles começaram a se relacionar em dezembro de 2023, época em que foram vistos pela primeira vez juntos. O romance foi oficializado pouco tempo depois, em fevereiro de 2024. Desde então, a modelo passou a morar no Rio de Janeiro para ter uma convivência mais próxima.

A postagem conjunta fechou o ciclo de rumores que circulavam nas redes sociais nos últimos dias. Segundo o portal Daily do Garotinho, Léo teria sido visto deixando uma outra festa do Flamengo, em celebração ao título da Libertadores, ao lado de Flávia Saraiva. A ginasta teria passado a noite na casa do jogador. A repercussão foi tão grande que ela desativou os comentários de suas publicações.