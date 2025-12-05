Modelo agredida por Babal Guimarães se manifesta e anuncia término

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 22:50
Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que ele agride a namorada, a modelo Karla Lessa, na porta de um condomínio em Maceió, durante a madrugada de 28 de novembro. No vídeo, ele puxa o cabelo dela e a empurra contra um parede. Babal ainda arremessa algo contra Karla.
Babal Guimarães é flagrado agredindo namorada meses após condenação
"Está sendo muito difícil para mim ver tudo isso acontecendo. Esse vídeo que está circulando me expôs de uma forma que nenhuma mulher merece passar por isso. Situações assim deixam marcas, deixam traumas. É algo que nenhum pai, nenhuma mãe e nenhuma filha deveriam ter que ver e carregar", desabafou ela.
A influenciadora afirmou que precisa de um tempo para processar o que houve: "Tudo o que quero agora é minha privacidade, meu tempo e minha paz. Quero agradecer a todo mundo que me mandou mensagem, que se preocupou comigo, que disse que estava comigo. Recebi muito carinho de vocês. Isso que me deu forças para levantar a cabeça nesse momento."
Por fim, ela disse que sempre foi bem tratada pela família de Babal e ressaltou o apoio que recebeu de Lucas Guimarães. "Quero deixar claro que a família dele sempre me tratou com respeito. O irmão dele Lucas foi muito acolhedor comigo nesse momento. Trocamos várias mensagens. Espero do fundo do meu coração que nenhuma mulher passe por algo assim, que a gente continue se apoiando e se protegendo", declarou.