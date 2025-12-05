TRISTE

Modelo agredida por Babal Guimarães se manifesta e anuncia término

imagens de câmeras de segurança mostram o irmão de Lucas Guimarães puxando Karla Lessa pelos cabelos e a empurrando contra a parede

Elis Freire

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 22:50

Karla Lessa e Babal Guimarães Crédito: Reprodução

A modelo e influencer Karla Lessa usou suas redes sociais nesta sexta-feira (5) para se manifestar sobre a agressão que sofreu de Babal Guimarães, irmão do apresentador do SBT Lucas Guimarães. Karla se abriu sobre como está se sentido após o ocorrido e anunciou que terminou com o agora ex-namorado após o ocorrido.



Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que ele agride a namorada, a modelo Karla Lessa, na porta de um condomínio em Maceió, durante a madrugada de 28 de novembro. No vídeo, ele puxa o cabelo dela e a empurra contra um parede. Babal ainda arremessa algo contra Karla.

"Está sendo muito difícil para mim ver tudo isso acontecendo. Esse vídeo que está circulando me expôs de uma forma que nenhuma mulher merece passar por isso. Situações assim deixam marcas, deixam traumas. É algo que nenhum pai, nenhuma mãe e nenhuma filha deveriam ter que ver e carregar", desabafou ela.

A influenciadora afirmou que precisa de um tempo para processar o que houve: "Tudo o que quero agora é minha privacidade, meu tempo e minha paz. Quero agradecer a todo mundo que me mandou mensagem, que se preocupou comigo, que disse que estava comigo. Recebi muito carinho de vocês. Isso que me deu forças para levantar a cabeça nesse momento."