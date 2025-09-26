'DEUS ME LIVRE'

Lucas Guimarães troca de hotel em Salvador por medo de 'fantasma' de Michael Jackson: 'Me tira daqui'

Apresentador estava hospedado no tradicional Wish Hotel da Bahia e foi transferido para o Fera Palace Hotel

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 08:42

Lucas Guimarães e Michael Jackson Crédito: Reprodução

Hospedado em Salvador, Lucas Guimarães surpreendeu os seguidores ao afirmar que trocou de hotel por medo do 'fantasma' de Michael Jackson. O apresentador do "Eita, Lucas!", do SBT, contou nos Stories do Instagram que descobriu que estava hospedado no mesmo quarto que Michael Jackson utilizou nos anos 1990, no tradicional Wish Hotel da Bahia. Ele disse que ficou desconfortável e pediu para ser realocado.

"Lembra quando Michael Jackson veio para cá, com o Olodum, que parou Salvador? Eu descobri que me colocaram no mesmo quarto dele. Falei: 'Pelo amor de Deus! Me tira desse quarto, em nome de Jeová. Deus é mais! Fiquei com um medo terrível. Ó, mas eu já não gosto de dormir sozinho, ainda mais no mesmo quarto que Michael Jackson. Deus é mais! Nada contra, né? Mas Deus me livre! Eu não gosto não, fiquei com medo", disse.

Lucas Guimarães 1 de 20

Com a repercussão da notícia, Lucas voltou às redes sociais e deu mais detalhes sobre o episódio. Ele negou que tenha 'desdenhado' de Michael Jackson, e disse que tem 'medo de gente que já morreu'.

"Eu jamais iria desdenhar. Imagina a honra para mim, o privilegio de saber que eu estava no mesmo quarto, que tenho condições para poder pagar o mesmo quarto que Michael Jackson ficou. Imagina como eu me senti. Só que eu tenho medo. Eu tenho medo dos vivos e dos mortos. Não sou de desdenhar de ninguém", falou.

"Imagina Michael Jackson, o Rei do Pop, do universo, incomparável. Me senti lisonjeado. Só que, quando descobri, fiquei com medo. Quem tem medo de gente que já morreu vai me entender. Fiquei assustado na hora", completou.

Lucas disse que chegou até a receber mensagens negativas de fãs do cantor no Direct do Instagram. "Uns fãs de Michael Jackson estavam me xingando. Gente, pelo amor de deus. Não falei mal dele. Só falei que fiquei com medo. Está tudo bem".