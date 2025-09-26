Acesse sua conta
Laura Pausini revela segredo inusitado para manter a pele jovem aos 51 anos: 'Nunca fiz plástica'

Além de evitar o sol, cantora diz que vida amorosa tem impacto direto em sua aparência

  Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 07:39

A cantora italiana Laura Pausini
Laura Pausini revela segredo inusitado para manter a pele jovem: 'Nunca fiz plástica' Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Laura Pausini, hoje com 51 anos, abriu o jogo sobre seus cuidados com a aparência e surpreendeu ao revelar qual considera ser seu maior segredo de beleza. Em entrevista exclusiva à Quem, a cantora italiana disse que nunca recorreu a cirurgias plásticas no rosto e que o bem-estar emocional tem influência direta em sua pele.

“Minha dermatologista sempre elogia porque não gosto muito de sol. Desde pequena, não sou de ficar horas na praia. Admiro o mar, mas de dentro de um quarto com ar-condicionado”, contou a artista, que prefere preservar a pele dos danos causados pela exposição solar.

Casada há 20 anos com o músico e produtor Paolo Carta, Pausini acredita que a felicidade conjugal também faz diferença: “Gosto muito de fazer amor. Isso ajuda muito a pele, faz a gente sorrir. É uma revolução de felicidade”.

Apesar de valorizar a aparência natural, a cantora não descarta a possibilidade de, futuramente, recorrer a procedimentos estéticos. “Não gosto de envelhecer. Até agora não fiz nenhuma cirurgia, mas, se um dia eu olhar no espelho e sentir que preciso, vou fazer. Por enquanto, tenho sorte de estar com a pele boa por fazer amor”, brincou.

Laura Pausini

Além de falar sobre beleza, Laura comentou o lançamento de quatro versões da música Quem de Nós Dois, sucesso na voz de Ana Carolina no Brasil, em italiano, português, espanhol e francês. As faixas farão parte do álbum Io Canto 2, ainda em produção, que tem assinatura de seu marido.

“Meu marido produz minhas músicas há duas décadas. Ele conhece bem meus gostos. Não queria mudar muito a versão da Ana Carolina, era uma homenagem. Mas também quis colocar um pouco da minha personalidade. Estou cruzando os dedos para ela gostar”, revelou.

Estética

