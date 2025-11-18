Acesse sua conta
Motorista processa Carlinhos Maia e Lucas Guimarães e cobra R$ 1 milhão por 'humilhação' e demissão

Ex-casal é acionado na Justiça por ex-funcionário de um cantor após ter sido demitido por justa

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 11:18

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães processados por motorista
Carlinhos Maia e Lucas Guimarães processados por motorista Crédito: Reprodução

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães estão enfrentando mais uma polêmica judicial, desta vez em um processo movido por Daniel Cancio Santos. O motorista está pedindo uma indenização de R$ 1 milhão sob a acusação de farsa, alegando que foi exposto publicamente e demitido por justa causa após um vídeo gravado no condomínio de luxo onde viviam. Daniel afirma ter permitido que os influenciadores entrassem no carro de seu patrão, um cantor famoso, para registrar o momento nas redes sociais, o que gerou a demissão imediata após a repercussão.

O motorista relata que o problema se agravou quando Carlinhos Maia mencionou a história em seu Instagram, chegando a prometer publicamente que o ajudaria profissionalmente a "resolver a situação". No entanto, segundo Daniel, essa promessa nunca foi cumprida.

A exposição massiva fez com que, segundo ele, sua imagem ficasse associada ao episódio de forma "humilhante", dificultando novas oportunidades de trabalho. Nas redes, o público chegou a cogitar que o cantor envolvido no caso seria Seu Jorge, vizinho dos réus no condomínio de luxo, mas nada foi confirmado.

