Resumo de ‘Três Graças’: Joélly confessa erro e Gerluce decreta guerra contra Jorginho nesta terça (18 de novembro)

Líder comunitária perde o controle ao saber dos planos para Jorginho e tensão toma conta da cidade

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 06:30

Gerluce perde o controle e reação ao nome de Jorginho choca
Gerluce perde o controle e reação ao nome de Jorginho choca Crédito: Reprodução

Gerluce passa por mais um dia turbulento em Três Graças. No capítulo desta terça-feira (18), a líder comunitária deixa claro ao pastor Albérico que não aceita, em hipótese alguma, a aproximação de Jorginho com Joélly. Tomada pela revolta, ela envia um recado duro para o pai da jovem e avisa que não responderá por si se ele tentar se aproximar da filha.

Enquanto isso, Joélly encontra Kellen para desabafar sobre os próprios erros. A jovem admite que passou dos limites para tentar proteger Raul e agora sente o peso das consequências.

A tensão também cresce na casa dos Ferette. Josefa insiste em pressionar Arminda sobre a morte de Rogério e, mais tarde, se desespera ao contar que recebeu uma visita inesperada do suposto falecido. Claudia tenta acalmá-la, mas a situação deixa o clima ainda mais estranho.

Três Graças: Lígia, Gerluce e Joélly

De origem humilde e sobrenome Maria das Graças, Lígia (Dira Paes), sua filha Gerluce (Sophie Charlotte) e a neta Joélly (Alana Cabral) compartilham a mesma sina: engravidaram ainda na adolescência e criaram os filhos sozinhas
Lígia, doce e resiliente, criou a filha sozinha após ser abandonada por Joaquim (Marcos Palmeira), homem solitário e de comportamento estranho que nunca reconheceu a paternidade.
Inspirada pela mãe, Gerluce cresceu forte e determinada, mas na juventude se envolveu com Jorginho Ninja (Juliano Cazarré), ex-chefe da facção da comunidade da Chacrinha, em São Paulo.
De origem humilde e sobrenome Maria das Graças, Gerluce (Sophie Charlotte), a mãe Lígia (Dira Paes) e a filha Joélly (Alana Cabral) dividem o mesmo destino: a gravidez solo na adolescência por Divulgação
1 de 4
De origem humilde e sobrenome Maria das Graças, Lígia (Dira Paes), sua filha Gerluce (Sophie Charlotte) e a neta Joélly (Alana Cabral) compartilham a mesma sina: engravidaram ainda na adolescência e criaram os filhos sozinhas por Divulgação

Na casa de Lígia, Gerluce percebe que os remédios comprados por Viviane finalmente começaram a fazer efeito na mãe. O alívio, no entanto, não diminui a inquietação da protagonista.

Enquanto isso, Albérico é surpreendido por uma pergunta direta de Kellen. A assistente quer saber como ele imagina que Gerluce reagirá quando descobrir que o próprio pai planeja abrigar Jorginho na igreja, justamente o homem que ela mais teme.

No desfecho do capítulo, Gerluce convoca Misael, Júnior e Joaquim para um encontro na farmácia. O grupo se reúne sem entender o motivo, mas a protagonista promete revelar que há um plano em andamento e que todos precisam estar preparados.

