NÃO PASSOU BATIDO

Marina Ruy Barbosa é chamada de 'feia' e dá resposta afiada

Atriz ironizou ao responder uma crítica feita por um internauta

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 10:45

Marina Ruy Barbosa Crédito: Reprodução/Instagram

Marina Ruy Barbosa não deixou passar batido uma crítica feita por um internauta sobre sua aparência. A atriz rebateu, de forma afiada e bem-humorada, uma usuária que a chamou de feia no X, antigo Twitter, na última sexta-feira (5).

A treta começou quando a pessoa publicou uma opinião controversa sobre a artista. "Me desculpem, mas acho a Marina Ruy Barbosa muito feia. Se ela não fosse ruiva, ninguém ia ligar", escreveu a internauta.

