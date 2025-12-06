Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Marina Ruy Barbosa é chamada de 'feia' e dá resposta afiada

Atriz ironizou ao responder uma crítica feita por um internauta

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 10:45

Marina Ruy Barbosa
Marina Ruy Barbosa Crédito: Reprodução/Instagram

Marina Ruy Barbosa não deixou passar batido uma crítica feita por um internauta sobre sua aparência. A atriz rebateu, de forma afiada e bem-humorada, uma usuária que a chamou de feia no X, antigo Twitter, na última sexta-feira (5).

A treta começou quando a pessoa publicou uma opinião controversa sobre a artista. "Me desculpem, mas acho a Marina Ruy Barbosa muito feia. Se ela não fosse ruiva, ninguém ia ligar", escreveu a internauta.

Marina Ruy Barbosa

Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa como Suzane von Richthofen na série 'Tremembé' por Reprodução
Marina Ruy Barbosa será Suzane Richthofen na série Tremembé, do Prime Video por divulgação
Marina Ruy Barbosa por Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa vive Suzane von Richthofen em por Reprodução / Instagram
Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa loira por Reprodução / Redes Sociais
Marina Ruy Barbosa 'Fuzuê' (2023) por Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa Peruca loira platinada (2019) por Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa Império (2015) por Reprodução/TV Globo
Marina Ruy Barbosa Amor à Vida (2013) por Divulgação/ TV Globo
Marina Ruy Barbosa por Reprodução
1 de 20
Marina Ruy Barbosa por Reprodução

Ao se deparar com o comentário, Marina decidiu responder, com um toque de deboche: "Eu também acho. Quando ficou loira perdeu toda beleza", publicou a atriz, que incluiu uma própria foto com os cabelos loiros.

Leia mais

Imagem - Virginia impressiona seguidores ao exibir chocotone gigante de mais de R$ 5 mil feito especialmente para ela

Virginia impressiona seguidores ao exibir chocotone gigante de mais de R$ 5 mil feito especialmente para ela

Imagem - Após mais de 10 anos, repórter Giana Mattiazzi deixa a Rede Bahia

Após mais de 10 anos, repórter Giana Mattiazzi deixa a Rede Bahia

Imagem - Léo Pereira e Karoline Lima reatam namoro: 'Destino nos uniu'

Léo Pereira e Karoline Lima reatam namoro: 'Destino nos uniu'

Tags:

Famosas Famosos Twitter Redes Sociais Marina ruy Barbosa Feia

Mais recentes

Imagem - Hospital divulga novo boletim sobre Isabel Veloso, que segue na UTI após pneumonia grave

Hospital divulga novo boletim sobre Isabel Veloso, que segue na UTI após pneumonia grave
Imagem - 3 signos deixam para trás um ciclo difícil a partir de hoje (6 de dezembro)

3 signos deixam para trás um ciclo difícil a partir de hoje (6 de dezembro)
Imagem - Oportunidade ou perigo? Anjo da Fortuna chega para 6 signos neste sábado (6)

Oportunidade ou perigo? Anjo da Fortuna chega para 6 signos neste sábado (6)

MAIS LIDAS

Imagem - Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda
01

Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda

Imagem - Biometria do INSS: veja quem está liberado e não precisa fazer procedimento
02

Biometria do INSS: veja quem está liberado e não precisa fazer procedimento

Imagem - PM suspeito de matar gerente de supermercado na Bahia é absolvido após júri popular
03

PM suspeito de matar gerente de supermercado na Bahia é absolvido após júri popular

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort
04

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort