VEJA VÍDEO

Mara Maravilha fica presa em bondinho com filho e ex-marido em viagem à Disney: ‘Desesperador’

Apresentadora narrou momento em vídeo enquanto estava presa em bondinho com outras pessoas

Felipe Sena

Publicado em 17 de março de 2026 às 18:49

Mara Maravilha está na Disney com filho e o ex-esposo Crédito: Reprodução | Instagram

A apresentadora Mara Maravilha passou por um perrengue nesta segunda-feira (16) durante viagem à Disney, em Orlando, nos Estados Unidos, com o filho, Miguel, e o ex-esposo, Gabriel Torres. Outras pessoas da família também estão na viagem.

Todos ficaram presos em um bondinho por causa da tempestade. Em um vídeo publicado no Instagram, Mara aparece sorrindo em um dia ensolarado em Orlando. “Tinha tudo para ser um dia de passeio normal”, escreveu na legenda.

Mara Maravilha na Disney 1 de 8

Em seguida, a cantora mostra a ventania e trovões, enquanto uma mulher ora ajoelhada, e Gabriel Torres tenta acalmar Miguel. "Meu Deus! Que susto! Era para ser um dia de passeio normal na Disney, mas fomos surpreendidos por uma tempestade. Ficamos presos no bondinho. Desesperador", escreveu na legenda do post no Instagram.