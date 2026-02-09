ESTADO DE SAÚDE

Mara Maravilha recebe alta hospitalar, mas passará por duas cirurgias

Apresentadora continuará em tratamento com equipe especializada

Internada há dias, Mara Maravilha, de 57 anos, recebeu alta do hospital Nove de Julho, em São Paulo, neste domingo (8), mas seguirá em tratamento médico e ainda enfrentará dois procedimentos cirúrgicos ao longo dos próximos seis meses.

Em texto publicado nas redes sociais, a assessoria detalhou os próximos passos da recuperação de Mara. Confira:

Na última quarta-feira (4), Mara Maravilha foi transferida para um quarto, o que indicou melhora no quadro clínico. Em mensagem ao público no Instagram, a equipe reforçou o pedido de confiança e carinho "Aos fãs, amigos, família e todos que amam a Maravilha, fiquem tranquilos e sigam o coração", escreveu.