Mara Maravilha recebe alta hospitalar, mas passará por duas cirurgias

Apresentadora continuará em tratamento com equipe especializada

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 19:43

Internada há dias, Mara Maravilha, de 57 anos, recebeu alta do hospital Nove de Julho, em São Paulo, neste domingo (8), mas seguirá em tratamento médico e ainda enfrentará dois procedimentos cirúrgicos ao longo dos próximos seis meses.

Em texto publicado nas redes sociais, a assessoria detalhou os próximos passos da recuperação de Mara. Confira:

Na última quarta-feira (4), Mara Maravilha foi transferida para um quarto, o que indicou melhora no quadro clínico. Em mensagem ao público no Instagram, a equipe reforçou o pedido de confiança e carinho "Aos fãs, amigos, família e todos que amam a Maravilha, fiquem tranquilos e sigam o coração", escreveu.

Antes da alta hospitalar, em outro comunicado, a assessoria informou que, apesar das mensagens de apoio recebidas, a cantora também sofreu ataques, por causa de uma declaração feita nas redes, após a caminhada do deputado federal Nikolas Ferreira. Mara explicou que apesar de ainda não fazer parte de nenhum partido, tem o desejo de se tornar “a primeira senadora baiana eleita pelo estado de São Paulo”. Poucos dias após a caminhada do político, Mara foi internada, mas a causa não foi divulgada.

Mara Maravilha

