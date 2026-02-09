Acesse sua conta
Solteira, Ivete exibe corpão à beira do mar antes de maratona de Carnaval e recebe elogios: ‘É o verão’

Artista esquentou o clima na web com publicação nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 21:22

Ivete curte dia de sol antes de maratona de Carnaval
Ivete curte dia de sol antes de maratona de Carnaval Crédito: Reprodução | Instagram

A cantora Ivete Sangalo aproveitou o dia antes da maratona de Carnaval de 2026, para relaxar com um mergulho. Em foto publicada em seu perfil do Instagram, a artista aparece exibindo a silhueta à luz do pôr do sol, formando uma sombra em suas curvas, o que chamou atenção de fãs e seguidores nas redes sociais. “Ela é puro verão”, escreveu Ivete na legenda da publicação.

Solteira, Ivete recebeu vários elogios de amigos e fãs. “Eita que gostosura!”, escreveu a atriz Claudia Raia no post. “É o verão”, comentou seu dançarino Lucas. O cantor da banda Eva, Felipe Pezzoni também rasgou elogios a cantora: “É o verão”.

A publicação marca mais um momento de descontração da artista desde que anunciou o fim do casamento de 17 anos com o nutricionista Daniel Cady, em novembro do ano passado. Na ocasião, os dois comunicaram a separação de forma conjunta nas redes sociais.

Nos próximos dias, Ivete enfrenta uma maratona de shows e apresentações de Carnaval. A artista, que já puxou trio no Rio de Janeiro e em São Paulo, pela primeira vez, ainda puxa o bloco Coruja e faz show em camarotes na folia baiana. Ivete também puxa o trio sem cordas, na pipoca do Campo Grande.

