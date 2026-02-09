REALITY SHOW

Sarah questiona sexualidade de Mbappé no BBB 26 ao citar a relação do jogador com uma mulher trans: 'É gay ou bi?'

Comentário feito em conversa na casa gerou críticas e colocou participante no centro de nova polêmica

Heider Sacramento

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 23:00

Fala de Sarah sobre Mbappé gera polêmica no BBB 26 Crédito: Reprodução

Uma declaração de Sarah Andrade dentro do BBB 26 repercutiu negativamente nas redes sociais e levou a participante a ser acusada de transfobia por parte do público. O comentário aconteceu durante uma conversa na cozinha da casa e envolveu o nome do jogador francês Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid.

Ao falar sobre a existência de jogadores gays no futebol, Sarah citou Mbappé como exemplo e relacionou a orientação sexual do atleta ao fato de ele já ter sido ligado à modelo Ines Rau, uma mulher trans. “Acho que o maior gay é o Mbappé”, disse a sister, antes de completar “Ele namora uma mulher trans. Então, não sei se ele é gay ou bi. Ela é linda”.

A fala causou estranhamento imediato entre os confinados e rapidamente se espalhou fora do reality. Nas redes sociais, internautas apontaram confusão entre identidade de gênero e orientação sexual, além de classificarem o comentário como transfóbico. Muitos destacaram que homens que se relacionam com mulheres trans continuam sendo heterossexuais e que esse tipo de associação reforça preconceitos.

“Sarah no BBB 26 questionou a sexualidade do Mbappé por ele se relacionar com uma mulher trans. Além de transfobia, é uma ignorância enorme. O amor e a atração são simples, o preconceito que é complexo”, escreveu um usuário. Outro comentou “Homem hétero que namora uma mulher trans continua sendo hétero. Sarah reproduziu falas transfóbicas”.