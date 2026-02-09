Acesse sua conta
Ilha na cozinha é coisa do passado: a moda agora é apostar em mesa para ganhar mais espaço

O modelo facilita a circulação e transforma a cozinha em um ambiente multifuncional

  Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 21:00

Saiba como a península com mesa integrada ajuda a ganhar espaço em ambientes compactos Crédito: Freepik

A cozinha deixou de ser apenas um lugar para preparar refeições e passou a funcionar também como espaço de estudo, trabalho e convivência.

Essa transformação exigiu que a disposição dos móveis se adaptasse às novas rotinas dos moradores, como ocorreu com o modelo da mesa de cozinha.

Cozinha com península

Projeto de cozinha com península assinado pelo arquiteto Rafael Zalc por Divulgação
Projeto assinado pela arquiteta Bia Hajnal por Divulgação
Cozinha com península e champanheira projetada pelo Studio Tan-gram por Estúdio São Paulo/Reprodução
Cozinha assinada pelo escritório Go UP Arquitetura por Divulgação
1 de 4
Projeto de cozinha com península assinado pelo arquiteto Rafael Zalc por Divulgação

Mudanças na arquitetura moderna

Por muito tempo, a ilha de cozinha liderou as preferências nos projetos residenciais, sendo associada a imponência e a um maior senso de convivência nos lares recém-construídos.

Hoje, porém, as novas dinâmicas domésticas têm levado a escolhas mais ligadas à funcionalidade prática do dia a dia.

Limitações dos espaços compactos

As casas de hoje funcionam de maneira mais dinâmica e costumam ter metragens reduzidas, especialmente quando estão situadas em grandes cidades.

Por exigirem áreas muito amplas e layouts específicos, as ilhas tradicionais acabam perdendo força nesse cômodo.

Muitas vezes o móvel termina sendo apenas um item decorativo sem utilidade prática. O foco atual do design está na otimização total de cada metro quadrado disponível na cozinha.

A solução que está conquistando as cozinhas

A busca por uma distribuição melhor do espaço trouxe a península com mesa integrada como alternativa viável.

Enquanto a ilha fica no centro da cozinha, a península se fixa em paredes ou armários para facilitar a movimentação dos moradores.

Essa estrutura permite aproveitar melhor os locais apertados sem prejudicar a interação social. O modelo mais informal permite conversas durante o café da manhã, mas não é tão despojado que impeça um belo jantar.

Identidade visual e acabamentos

Uma península de cozinha pode ser construída com diferentes materiais duráveis e visualmente atrativos, de acordo com o orçamento e o estilo do projeto.

Arquitetos costumam recomendar opções como granito, quartzo ou Dekton, porcelanato de massa única, aço inox, madeira maciça ou MDF de alta qualidade.

A escolha adequada do material garante funcionalidade, dá mais fluidez ao espaço e ajuda a traduzir a personalidade dos moradores no ambiente.

Você pode gostar de ler também que porcelanato está ficando para trás, e a tendência agora é piso como nas casas de interior.

