Ilha na cozinha é coisa do passado: a moda agora é apostar em mesa para ganhar mais espaço

Agência Correio
Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 21:00
A cozinha deixou de ser apenas um lugar para preparar refeições e passou a funcionar também como espaço de estudo, trabalho e convivência.
Essa transformação exigiu que a disposição dos móveis se adaptasse às novas rotinas dos moradores, como ocorreu com o modelo da mesa de cozinha.
Cozinha com península
Por muito tempo, a ilha de cozinha liderou as preferências nos projetos residenciais, sendo associada a imponência e a um maior senso de convivência nos lares recém-construídos.
Hoje, porém, as novas dinâmicas domésticas têm levado a escolhas mais ligadas à funcionalidade prática do dia a dia.
As casas de hoje funcionam de maneira mais dinâmica e costumam ter metragens reduzidas, especialmente quando estão situadas em grandes cidades.
Por exigirem áreas muito amplas e layouts específicos, as ilhas tradicionais acabam perdendo força nesse cômodo.
Muitas vezes o móvel termina sendo apenas um item decorativo sem utilidade prática. O foco atual do design está na otimização total de cada metro quadrado disponível na cozinha.
A busca por uma distribuição melhor do espaço trouxe a península com mesa integrada como alternativa viável.
Enquanto a ilha fica no centro da cozinha, a península se fixa em paredes ou armários para facilitar a movimentação dos moradores.
Essa estrutura permite aproveitar melhor os locais apertados sem prejudicar a interação social. O modelo mais informal permite conversas durante o café da manhã, mas não é tão despojado que impeça um belo jantar.
Uma península de cozinha pode ser construída com diferentes materiais duráveis e visualmente atrativos, de acordo com o orçamento e o estilo do projeto.
Arquitetos costumam recomendar opções como granito, quartzo ou Dekton, porcelanato de massa única, aço inox, madeira maciça ou MDF de alta qualidade.
A escolha adequada do material garante funcionalidade, dá mais fluidez ao espaço e ajuda a traduzir a personalidade dos moradores no ambiente.
