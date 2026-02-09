CASA E JARDIM

Ilha na cozinha é coisa do passado: a moda agora é apostar em mesa para ganhar mais espaço

O modelo facilita a circulação e transforma a cozinha em um ambiente multifuncional

P Por Vitoria Estrela

Agência Correio

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 21:00

Saiba como a península com mesa integrada ajuda a ganhar espaço em ambientes compactos Crédito: Freepik

A cozinha deixou de ser apenas um lugar para preparar refeições e passou a funcionar também como espaço de estudo, trabalho e convivência.

Essa transformação exigiu que a disposição dos móveis se adaptasse às novas rotinas dos moradores, como ocorreu com o modelo da mesa de cozinha.

Mudanças na arquitetura moderna

Por muito tempo, a ilha de cozinha liderou as preferências nos projetos residenciais, sendo associada a imponência e a um maior senso de convivência nos lares recém-construídos.

Hoje, porém, as novas dinâmicas domésticas têm levado a escolhas mais ligadas à funcionalidade prática do dia a dia.

Limitações dos espaços compactos

As casas de hoje funcionam de maneira mais dinâmica e costumam ter metragens reduzidas, especialmente quando estão situadas em grandes cidades.

Por exigirem áreas muito amplas e layouts específicos, as ilhas tradicionais acabam perdendo força nesse cômodo.

Muitas vezes o móvel termina sendo apenas um item decorativo sem utilidade prática. O foco atual do design está na otimização total de cada metro quadrado disponível na cozinha.

A solução que está conquistando as cozinhas

A busca por uma distribuição melhor do espaço trouxe a península com mesa integrada como alternativa viável.

Enquanto a ilha fica no centro da cozinha, a península se fixa em paredes ou armários para facilitar a movimentação dos moradores.

Essa estrutura permite aproveitar melhor os locais apertados sem prejudicar a interação social. O modelo mais informal permite conversas durante o café da manhã, mas não é tão despojado que impeça um belo jantar.

Identidade visual e acabamentos

Uma península de cozinha pode ser construída com diferentes materiais duráveis e visualmente atrativos, de acordo com o orçamento e o estilo do projeto.

Arquitetos costumam recomendar opções como granito, quartzo ou Dekton, porcelanato de massa única, aço inox, madeira maciça ou MDF de alta qualidade.

A escolha adequada do material garante funcionalidade, dá mais fluidez ao espaço e ajuda a traduzir a personalidade dos moradores no ambiente.