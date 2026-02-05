Acesse sua conta
Quando o ralo do banheiro começa a cheirar mal: veja o produto natural que você deve usar

Produtos acessíveis ajudam a manter o ralo livre de cheiro ruim

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 14:43

Rotina de limpeza evita odores e melhora o conforto da casa
Rotina de limpeza evita odores e melhora o conforto da casa Crédito: Freepik

O mau cheiro vindo do ralo é um problema comum em casas e apartamentos. Ele surge de forma discreta, mas rapidamente passa a incomodar quem circula pelo ambiente.

A adoção de métodos naturais e uma rotina de manutenção são suficientes para conter os odores e ainda preservar a estrutura dos canos.

Ao compreender o que causa o problema, fica mais fácil evitar que o cheiro volte. Pequenas mudanças no cuidado diário fazem diferença a longo prazo.

Por que o ralo começa a cheirar mal

Com o passar do tempo, resíduos invisíveis se acumulam na tubulação. Gordura, restos orgânicos, cabelos e produtos de higiene aderem às paredes internas do cano.

Esse acúmulo cria um ambiente propício para a decomposição. Em contato constante com a umidade, bactérias liberam gases responsáveis pelo odor desagradável.

Quando o ralo não recebe limpeza frequente ou fica sem água por muito tempo, o cheiro sobe com mais facilidade para dentro do imóvel.

Diferença estrutural que interfere no odor

O tipo de ralo influencia diretamente na retenção de gases. No ralo seco, não existe uma curva com água para bloquear a passagem do cheiro.

Já o ralo com sifão mantém um volume de água que funciona como vedação. Essa estrutura ajuda a conter os gases do esgoto.

Ainda assim, nenhum sistema funciona sozinho. Sem cuidados regulares, até mesmo ralos com sifão podem apresentar odores incômodos.

Métodos naturais para manter o ralo limpo

Entre as alternativas mais eficazes está o uso de bicarbonato de sódio combinado com vinagre branco. A mistura promove uma limpeza interna do cano.

O processo consiste em aplicar os ingredientes, aguardar a reação e finalizar com água quente. A prática ajuda a remover resíduos e neutralizar odores.

Quando feita semanalmente, essa limpeza previne o acúmulo de sujeira. Além disso, evita o uso excessivo de produtos químicos no encanamento.

Manter uma rotina é essencial. Banheiros e cozinhas exigem atenção constante, enquanto ralos pouco usados precisam ser reabastecidos com água.

Caso o cheiro persista, o problema pode indicar falhas maiores. Nessas situações, a avaliação de um profissional se torna necessária.

Você pode também querer aprender truque simples no ralo é capaz de eliminar baratas da sua casa.

