BBB 26: Chaiany e Juliano invadem quarto rival, bagunçam tudo e revelam estratégia

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Heider Sacramento
Publicado em 17 de março de 2026 às 21:38
A reta decisiva do BBB 26 ganhou mais um episódio de tensão nesta terça-feira (17). Chaiany Andrade e Juliano Floss resolveram agir diretamente contra os rivais e invadiram o quarto “Sonho de Voar”, onde bagunçaram o espaço e mexeram nos pertences dos adversários.
A ação aconteceu poucas horas antes da definição do paredão e foi tratada pelos próprios participantes como uma estratégia de jogo. Após revirarem o quarto e retirarem itens das camas, os dois deixaram o local rindo e comemorando a atitude.
“Nosso jogo é deixar eles desestabilizados”, afirmou Juliano, deixando claro que a intenção não é apenas votar, mas mexer com o psicológico dos concorrentes.
Saiba os signos dos participantes do BBB 26
A movimentação ganhou ainda mais força quando Ana Paula Renault incentivou a dupla a intensificar a bagunça. “Vocês tinham que ter sumido com os travesseiros”, sugeriu a sister, que também integra o grupo.
Sem hesitar, Juliano chegou a propor novas ações para aumentar o impacto. “Vamos tirar os negócios dos travesseiros e esconder debaixo da cama, pra eles não achar. Tem que dar estresse”, disse.
Chaiany também entrou na estratégia e reforçou a ideia de continuar com as provocações de forma gradual dentro do reality.
A atitude, no entanto, dividiu opiniões dentro da casa. Enquanto alguns encaram como parte do jogo, outros veem o comportamento como exagerado. Samira Sagr, por exemplo, reagiu surpresa ao questionar se a estratégia poderia ultrapassar limites.
Mesmo com a repercussão, Juliano manteve o posicionamento e reforçou que o foco do grupo não é apenas votar, mas pressionar emocionalmente os adversários.
A movimentação acontece em um momento crucial da temporada, quando alianças se consolidam e estratégias mais agressivas começam a aparecer com frequência no jogo.