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BBB 26: Chaiany e Juliano invadem quarto rival, bagunçam tudo e revelam estratégia

Dupla aposta em desestabilizar adversários às vésperas do paredão e atitude gera repercussão dentro da casa

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de março de 2026 às 21:38

Chaiany e Juliano bagunçam quarto rival para desestabilizar adversários no BBB 26 Crédito: Reprodução/Globoplay

A reta decisiva do BBB 26 ganhou mais um episódio de tensão nesta terça-feira (17). Chaiany Andrade e Juliano Floss resolveram agir diretamente contra os rivais e invadiram o quarto “Sonho de Voar”, onde bagunçaram o espaço e mexeram nos pertences dos adversários.

A ação aconteceu poucas horas antes da definição do paredão e foi tratada pelos próprios participantes como uma estratégia de jogo. Após revirarem o quarto e retirarem itens das camas, os dois deixaram o local rindo e comemorando a atitude.

“Nosso jogo é deixar eles desestabilizados”, afirmou Juliano, deixando claro que a intenção não é apenas votar, mas mexer com o psicológico dos concorrentes.

Saiba os signos dos participantes do BBB 26

Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Aline Campos é do signo de Libra por Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Babu Santana é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Breno é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Brigido é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Chaiany é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Edilson Capetinha é do signo de Virgem por Manoella Mello/TV Globo
Gabriela é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Jonas Sulzbach é do signo de Aquário por Manoella Mello/TV Globo
Jordana é do signo de Leão por Manoella Mello/TV Globo
Juliano Floss é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Leandro é do signo de Capricórnio por Manoella Mello/TV Globo
Marcelo é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Marciele é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Matheus é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Maxiane é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Milena é do signo de Peixes por Manoella Mello/TV Globo
Paulo Augusto é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Samira é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Sarah Andrade é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Sol Vega é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Solange Couto é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
1 de 23
Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo

A movimentação ganhou ainda mais força quando Ana Paula Renault incentivou a dupla a intensificar a bagunça. “Vocês tinham que ter sumido com os travesseiros”, sugeriu a sister, que também integra o grupo.

Sem hesitar, Juliano chegou a propor novas ações para aumentar o impacto. “Vamos tirar os negócios dos travesseiros e esconder debaixo da cama, pra eles não achar. Tem que dar estresse”, disse.

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Chaiany também entrou na estratégia e reforçou a ideia de continuar com as provocações de forma gradual dentro do reality.

A atitude, no entanto, dividiu opiniões dentro da casa. Enquanto alguns encaram como parte do jogo, outros veem o comportamento como exagerado. Samira Sagr, por exemplo, reagiu surpresa ao questionar se a estratégia poderia ultrapassar limites.

Mesmo com a repercussão, Juliano manteve o posicionamento e reforçou que o foco do grupo não é apenas votar, mas pressionar emocionalmente os adversários.

A movimentação acontece em um momento crucial da temporada, quando alianças se consolidam e estratégias mais agressivas começam a aparecer com frequência no jogo.

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