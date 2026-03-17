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Sem dinheiro e vivendo no Retiro dos Artistas: Saiba quem é a atriz que brilhou em ‘Vale Tudo’

Atriz foi vedete, humorista, dançarina e escritora, e marcou uma época do entretenimento brasileiro

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 17 de março de 2026 às 21:04

Íris Bruzzi foi vedete na década de 1970
Íris Bruzzi foi vedete na década de 1970 Crédito: Reprodução (Imdb/Instagram)

Após ser divulgada a informação de que a atriz Íris Bruzzi está vivendo no Retiro dos Artistas, instituição localizada no Rio de Janeiro que acolhe profissionais veteranos da área cultural, especialmente das telenovelas, muitas pessoas se interessaram por saber como está a artista que brilhou na primeira versão de “Vale Tudo”.

Na trama exibida pela TV Globo, em 1988, a atriz viveu a personagem Eunice. Hoje, no lar que abriga atores idosos, a atriz recebe cuidados diários para tratar o Alzheimer. A doença neurodegenerativa progressiva causa a deterioração das funções cognitivas, especialmente a memória. A atriz se mudou para o local em junho de 2024 e foi recebida com festa.

Íris Bruzzi

Íris Bruzzi por Reprodução | Instagram
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Antes de ganhar espaço nas novelas, a atriz era conhecida nos palcos. Nos anos 1950, se destacou como vedete no teatro de revista, gênero que marcou o entretenimento no país.

Sua entrada na TV aconteceu em meados da década de 1960, quando integrou o elenco da novela “Alma de Pedra”, da TV Excelsior. Pouco depois, passou a trabalhar na TV Globo, quando participou da produção “Pigmalião 70”.

Nas décadas seguintes, Íris Bruzzi acumulou participações em novelas populares, como “Minha Doce Namorada” (1971), “Jogo da Vida" (1981) e "Corpo a Corpo" (1984).

Íris Bruzzi em 'Vale Tudo'
Íris Bruzzi em 'Vale Tudo' Crédito: Reprodução

Já nos anos 2000, voltou a ganhar destaque ao interpretar Guida Guevara em “Belíssima” (2005). Na trama, a personagem formava dupla cômica com Carmen Verônica.

O Retiro dos Artistas

O espaço é mantido basicamente por doações da sociedade civil, incluindo artistas na ativa. Qualquer pessoa pode fazer doações através do site da instituição, que também firma parcerias, uma delas com o Sesc. Alguns residentes contribuem, conforme as suas condições financeiras.

Idosos do Retiro dos Artistas

Lista de Natal do Retiro dos Artistas comove seguidores por Reprodução/Instagram
Lista de Natal do Retiro dos Artistas comove seguidores por Reprodução/Instagram
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Lista de Natal do Retiro dos Artistas comove seguidores por Reprodução/Instagram

Outro ator da primeira versão de “Vale Tudo” que também vive no Retiro dos Artistas é Marcos Oliveira, famoso pelo personagem Beiçola em “A Grande Família”. Em sua estreia na TV, ele deu vida a Ângelo, cabeleireiro de Celina (Nathália Timberg), Maria de Fátima (Glória Pires) e Raquel (Regina Duarte).

Tags:

Retiro dos Artistas

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