Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lembra dela? Ex-vice-campeã do BBB perde quase 40kg e surpreende ao posar de biquíni

Influenciadora diz que perdeu 36 kg com reeducação alimentar, treino e acompanhamento médico, sem recorrer a cirurgia

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 10:26

Ex-BBB Cacau
Ex-BBB Cacau Crédito: Reprodução

Maria Claudia Macedo, conhecida do público como Cacau do BBB16, chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar fotos de férias em Aruba, no Caribe. Vice-campeã da edição vencida por Munik Nunes, a influenciadora apareceu de biquíni em uma praia paradisíaca e falou abertamente sobre a nova silhueta.

As imagens foram publicadas nesta sexta-feira (30), acompanhadas de uma legenda em clima de descanso. “Dê-me sol, mar e palapas, mi amor. O resto, deixe comigo”, escreveu Cacau ao abrir o álbum da viagem.

Ex-BBB Cacau

Ex-BBB Cacau por Reprodução
Ex-BBB Cacau por Reprodução
Ex-BBB Cacau por Reprodução
Ex-BBB Cacau por Reprodução
Ex-BBB Cacau por Reprodução
Ex-BBB Cacau por Reprodução
Ex-BBB Cacau por Reprodução
1 de 7
Ex-BBB Cacau por Reprodução

Nos comentários, seguidores elogiaram a mudança física e questionaram o processo de emagrecimento. A influenciadora contou que perdeu cerca de 36 quilos ao longo dos últimos anos e fez questão de esclarecer que não passou por nenhum procedimento cirúrgico.

“Não fiz nenhuma cirurgia. Tive acompanhamento com nutrólogo e nutricionista e perdi os primeiros 15kg a longo prazo. Em fevereiro do ano passado iniciei um protocolo com tirzepatida, que me ajudou muuuito no controle do apetite”, explicou.

Leia mais

Imagem - Como é a mansão luxuosa de R$ 300 milhões em Trancoso citada em denúncias contra Daniel Vorcaro

Como é a mansão luxuosa de R$ 300 milhões em Trancoso citada em denúncias contra Daniel Vorcaro

Imagem - Homem é preso por perseguir ex-atriz da Globo e enviar mensagens ofensivas

Homem é preso por perseguir ex-atriz da Globo e enviar mensagens ofensivas

Imagem - História inusitada: Julio foi padrinho no casamento da amiga e acabou virando o marido

História inusitada: Julio foi padrinho no casamento da amiga e acabou virando o marido

Segundo Cacau, a transformação foi resultado de uma mudança mais ampla no estilo de vida. “Nesse processo, entendi que rotina de sono, treino e alimentação são a base para tudo funcionar melhor. Passei a levar isso mais a sério e sigo aprendendo, dia após dia, a fazer essa engrenagem rodar”, completou.

Ao longo dos anos, a ex-BBB costuma dividir com os seguidores a evolução do corpo, a rotina de treinos e os desafios da reeducação alimentar, sempre reforçando a importância do acompanhamento profissional.

Tags:

Bbb Cacau

Mais recentes

Imagem - Suzane von Richthofen leva carro de R$ 120 mil da casa do tio morto; herança é de R$ 5 milhões

Suzane von Richthofen leva carro de R$ 120 mil da casa do tio morto; herança é de R$ 5 milhões
Imagem - Cientistas antecipam o temido relógio do 'Juízo Final' e fim do mundo fica ainda mais próximo

Cientistas antecipam o temido relógio do 'Juízo Final' e fim do mundo fica ainda mais próximo
Imagem - Eles escapam ilesos, erram sem pagar o preço e sempre caem de pé: os 3 signos do zodíaco que parecem intocáveis

Eles escapam ilesos, erram sem pagar o preço e sempre caem de pé: os 3 signos do zodíaco que parecem intocáveis

MAIS LIDAS

Imagem - SAC emite de graça nova carteira de identidade em shopping de Salvador
01

SAC emite de graça nova carteira de identidade em shopping de Salvador

Imagem - BBB 26 tem novo beijo na boca durante festa com Diogo Nogueira
02

BBB 26 tem novo beijo na boca durante festa com Diogo Nogueira

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas
03

Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas

Imagem - Como é a casa de Daphne Bozaski, a Lucélia da novela Três Graças, que também funciona como restaurante
04

Como é a casa de Daphne Bozaski, a Lucélia da novela Três Graças, que também funciona como restaurante