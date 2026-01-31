NO SHAPE

Lembra dela? Ex-vice-campeã do BBB perde quase 40kg e surpreende ao posar de biquíni

Influenciadora diz que perdeu 36 kg com reeducação alimentar, treino e acompanhamento médico, sem recorrer a cirurgia

Fernanda Varela

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 10:26

Ex-BBB Cacau Crédito: Reprodução

Maria Claudia Macedo, conhecida do público como Cacau do BBB16, chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar fotos de férias em Aruba, no Caribe. Vice-campeã da edição vencida por Munik Nunes, a influenciadora apareceu de biquíni em uma praia paradisíaca e falou abertamente sobre a nova silhueta.

As imagens foram publicadas nesta sexta-feira (30), acompanhadas de uma legenda em clima de descanso. “Dê-me sol, mar e palapas, mi amor. O resto, deixe comigo”, escreveu Cacau ao abrir o álbum da viagem.

Ex-BBB Cacau 1 de 7

Nos comentários, seguidores elogiaram a mudança física e questionaram o processo de emagrecimento. A influenciadora contou que perdeu cerca de 36 quilos ao longo dos últimos anos e fez questão de esclarecer que não passou por nenhum procedimento cirúrgico.

“Não fiz nenhuma cirurgia. Tive acompanhamento com nutrólogo e nutricionista e perdi os primeiros 15kg a longo prazo. Em fevereiro do ano passado iniciei um protocolo com tirzepatida, que me ajudou muuuito no controle do apetite”, explicou.

Segundo Cacau, a transformação foi resultado de uma mudança mais ampla no estilo de vida. “Nesse processo, entendi que rotina de sono, treino e alimentação são a base para tudo funcionar melhor. Passei a levar isso mais a sério e sigo aprendendo, dia após dia, a fazer essa engrenagem rodar”, completou.