Lembra dela? Ex-vice-campeã do BBB perde quase 40kg e surpreende ao posar de biquíni

Fernanda Varela
Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 10:26
Maria Claudia Macedo, conhecida do público como Cacau do BBB16, chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar fotos de férias em Aruba, no Caribe. Vice-campeã da edição vencida por Munik Nunes, a influenciadora apareceu de biquíni em uma praia paradisíaca e falou abertamente sobre a nova silhueta.
As imagens foram publicadas nesta sexta-feira (30), acompanhadas de uma legenda em clima de descanso. “Dê-me sol, mar e palapas, mi amor. O resto, deixe comigo”, escreveu Cacau ao abrir o álbum da viagem.
Nos comentários, seguidores elogiaram a mudança física e questionaram o processo de emagrecimento. A influenciadora contou que perdeu cerca de 36 quilos ao longo dos últimos anos e fez questão de esclarecer que não passou por nenhum procedimento cirúrgico.
“Não fiz nenhuma cirurgia. Tive acompanhamento com nutrólogo e nutricionista e perdi os primeiros 15kg a longo prazo. Em fevereiro do ano passado iniciei um protocolo com tirzepatida, que me ajudou muuuito no controle do apetite”, explicou.
Segundo Cacau, a transformação foi resultado de uma mudança mais ampla no estilo de vida. “Nesse processo, entendi que rotina de sono, treino e alimentação são a base para tudo funcionar melhor. Passei a levar isso mais a sério e sigo aprendendo, dia após dia, a fazer essa engrenagem rodar”, completou.
Ao longo dos anos, a ex-BBB costuma dividir com os seguidores a evolução do corpo, a rotina de treinos e os desafios da reeducação alimentar, sempre reforçando a importância do acompanhamento profissional.