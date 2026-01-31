Acesse sua conta
Homem é preso por perseguir ex-atriz da Globo e enviar mensagens ofensivas

Suspeito se entregou à polícia em São Paulo após descumprir medida protetiva; Justiça havia decretado prisão preventiva em dezembro

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 09:13

Danni Suzuki
Danni Suzuki Crédito: Reprodução/Instagram

Um homem foi preso por perseguir a atriz Daniele Suzuki, ex-atriz da Globo, após enviar mensagens ofensivas e insistentes para ela e seus familiares. O suspeito se apresentou espontaneamente à polícia em Campo Limpo Paulista, no interior de São Paulo, acompanhado de um advogado, e teve a prisão cumprida por determinação da Justiça.

Identificado como Danilo da Silva Macedo, ele já era alvo de um mandado de prisão preventiva expedido em dezembro de 2025. Segundo as investigações, o homem alegava manter um relacionamento com a atriz e enviava mensagens diárias pelas redes sociais, com teor ofensivo e ameaçador.

O caso ocorre pouco tempo depois da prisão de outro homem acusado de perseguir a atriz Isis Valverde, reforçando o alerta sobre crimes de perseguição envolvendo figuras públicas.

Em nota, o advogado de defesa, Adriano Cavalheiro, afirmou que Danilo estava internado em uma clínica psiquiátrica, o que teria atrasado sua apresentação às autoridades. “Em outubro os policiais estiveram na casa dele e apreenderam computador e celular para passarem por perícia”, disse ao g1.

De acordo com a apuração, mesmo após Daniele Suzuki solicitar uma medida protetiva e o suspeito ser formalmente intimado, ele continuou tentando contato, o que levou à decretação da prisão preventiva. “Fala que teve um relacionamento com a vítima, que ela falava sempre com ele, dava conselhos a ele. Ela pediu uma medida protetiva contra ele, ele foi intimado e continuou o contato com ela, e, por fim, foi decretada a prisão preventiva”, explicou.

Daniele Suzuki também se pronunciou sobre o caso e relatou o medo de que a situação colocasse em risco sua integridade física e a de pessoas próximas. “O que começou como uma postura de admiração pela minha trajetória profissional e pessoal evoluiu para mensagens com ameaças, inclusive de morte, inicialmente direcionadas a mim e, posteriormente, a familiares, amigos e até parceiros de trabalho”, afirmou.

Segundo a atriz, a persistência do comportamento, mesmo sem qualquer resposta da parte dela, evidenciou a gravidade da situação. “A escalada de violência, mesmo sem qualquer resposta da minha parte, e a persistência desse comportamento evidenciaram a gravidade da situação, e entendi que precisava agir não apenas pela minha segurança, mas principalmente pela das pessoas que amo”, completou.

Ao final do pronunciamento, Daniele informou que não pretende mais comentar o caso publicamente. “No momento, o caso segue sob responsabilidade das autoridades competentes. É tudo que direi por agora. Agradeço profundamente a preocupação de todos”, concluiu.

