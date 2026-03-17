NOVELA DAS SETE

Naiane colocar Ronei e Walmir contra a parede para saber segredo de Agrado; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta terça (18 de março)

Mistério do livro de ervas também ronda o capítulo da trama

Felipe Sena

Publicado em 17 de março de 2026 às 19:06

Naiane em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” desta terça-feira, Naiane (Isabelle Drummond) coloca Ronei (Thomás Aquino) e Walmir (Antonio Calloni) para saber se Agrado (Isadora Cruz) é Diana, e Eduarda (Gabz) despista a vilã.

Ainda neste capítulo, Rosalva (Luciana Souza) usa o preparo de Nora (Virgínia Rosa) no suco de Cinara (Ramille), e encontra o livro de ervas. Zilá (Leandra Leal) deduz que a medalha que João Raul (Filipe Bragança) era de Cecília (Paula Fernandes).

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo 1 de 10

Cinara tem um sonho com Nora e descobre que o livro de ervas sumiu. Rosalva decide ficar um tempo com o livro de ervas antes de devolver para Nora. Naiane se desespera com a possibilidade de Agrado ser Diana.

Walmir busca a medalha de João Raul. Zilá tem uma ideia para aproximar Naiane de João Raul.