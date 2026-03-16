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Agrado descobre segredo sobre a morte do pai em ‘Coração Acelerado’

Agrado cede a chantagens de Naiane e vai em buscas de mais informações sobre sua infância

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 16 de março de 2026 às 20:00

Agrado fica em choque com descoberta sobre o passado em 'Coração Acelerado'
Agrado fica em choque com descoberta sobre o passado em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

Após o baque do término com João Raul (Filipe Bragança), Agrado enfrentará mais um momento difícil na vida em “Coração Acelerado”. A jovem descobre um segredo do passado da sua família e fica sem chão.

Agrado fica atordoada, pois nunca tinha ouvido falar sobre a história envolvendo os pais antes, mas acaba descobrindo por causa de uma chantagem de Naiane (Isabelle Drummond). Após a conversa com a prima, Agrado decide procurar Zuzu (Elisa Lucinda), para entender o seu passado.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

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Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
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Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
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“Naquele dia do concurso de calouro infantil da rádio Estrela do Cerrado. Minha mãe me tirou de lá de repente, desesperada, lembra? Por quê? A minha mãe matou o meu pai?”. Zuzu se assusta com a pergunta. Mesmo assim, Agrado insiste: “Eu já sei de tudo. Só quero que você me confirme. Por favor. Fala a verdade pra mim”.

Zuzu decide conversar a sós com a afilhada e relata o que aconteceu e o que sabe. Zuzu explica que Jean Carlos apareceu de surpresa e tentou levar a filha. “Naquele dia, o Jean Carlos apareceu do nada querendo levar você, Agrado. Ele era um bandido, sua mãe tinha medo, mas enfrentou. Eles discutiram e, na confusão, ele se desequilibrou. A Janete também caiu no barranco. Ela desmaiou e nem lembra direito o que aconteceu”, diz Zuzu, como uma memória da cena do primeiro capítulo da novela.

“Misericórdia. Então é verdade”. Zuzu continua a explicação e conta como a situação se desenrolou depois da queda. “No susto, ela fugiu. Até pensou em ir na polícia, mas depois de terem expulsado ela daqui de Bom Retorno uma vez. Quem ia acreditar que foi acidente? A gente voltou pra caravana, o tempo foi passando e ficou cada vez mais difícil de explicar a verdade. A Zilá [Leandra Leal] também tinha visto tudo e prometeu não contar, então”, diz Agrado em seguida.

Logo depois, Zuzu pergunta como Agrado ficou sabendo da história, e Agrado conta que Naiane a chantageia para conseguir detalhes do passado, sob a ameaça de se passar pela garota do passado para João Raul. “Me pediu todos os detalhes da história. Se eu não concordar, ela vai espalhar tudo. Até pra polícia”. Indignada, Zuzu reage imediatamente: “Que criatura horrível, gente! Agrado, você não pode ceder a essa chantagem!”, diz Agrado.

“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30, após o BATV.

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