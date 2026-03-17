MOMENTO FOFURA!

Kelly Piquet mostra a filha admirando foto do pai, o piloto de Fórmula 1, Max Verstappen, e encanta a web

Casal é um dos mais conhecidos da Fórmula 1

Felipe Sena

Publicado em 17 de março de 2026 às 18:25

Filha do casal tem apenas 8 meses Crédito: Reprodução | Instagram

A influenciadora digital e colunista Kelly Piquet usou as redes sociais no último domingo (15) para mostrar um momento de fofura da filha caçula, Lily, admirando uma foto do pai, o piloto de Fórmula 1, Max Verstappen. Na imagem, a bebe de oito meses aparece com o rosto coberto por um emoji de coração branco, com as mãos no piloto. Kelly também é mãe de Penélope, de 6 anos, fruto do antigo relacionamento com o piloto russo Daniil Kyva.

O casal é um dos mais conhecidos da Fórmula 1. Os dois mantêm um relacionamento público desde o final de 2020, sendo oficialmente confirmado em janeiro de 2021. Filha do tricampeão Nelson Piquet, Kelly conheceu Max em 2016.

Kelly Piquet 1 de 11

Kelly Piquet compartilhou na última sexta-feira (13), registros de sua estadia em Paris, na França. Nas imagens, a modelo aparece usando um look minimalista nada básico, em tons de cinza, em um dos cenários luxuosos da cidade luz. "As tulhas ?⬛", escreveu Kelly que prestigiou a semana de moda de Paris.